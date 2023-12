Společnost Tameh je v insolvenci. Huť Liberty Ostrava, které dodává energie, jí dluží přes dvě miliardy korun

Společnost Tameh Czech, která dodává energie huti Liberty Ostrava, na sebe podala insolvenční návrh. Uvedla, že se dostala do sekundární platební neschopnosti poté, co jí Liberty téměř před půl rokem svévolně přestala platit za dodávané produkty. V pátek to uvedla společnost Tameh. V insolvenčním návrhu zveřejněném v Insolvenčním rejstříku uvedla, že má vůči věřitelům závazky po lhůtě splatnosti převyšující 255 milionů korun.

