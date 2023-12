‚Pravděpodobně zůstaneme doma.‘ Liberty Ostrava bude od středy bez energií, odbory doufají v dohodu

Tisíce zaměstnanců ocelárny Liberty Ostrava jsou v nejistotě. Její dodavatel energií, společnost Tameh, do středy řízeně ukončí provoz. Odůvodňuje to tím, že firma jí dluží velké peníze a nemá jak zaplatit uhlí. Jen v přilehlém Vratimově pracují ve firmách stovky lidí, odhadl starosta města Martin Čech (STAN). „Situace neprospívá žádné ze stran,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus předseda odborů v Liberty Ostrava Roman Bečica. Rozhovor Vratimov 13:33 19. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisíce zaměstnanců ocelárny Liberty Ostrava jsou v nejistotě | Zdroj: Profimedia

V jakém režimu bude ocelárna fungovat, jakmile jí Tameh přestane dodávat energie?

V tuto chvíli už ocelárna ani vysoké pece nevyrábí. Měli jsme v provozu koksovnu, kterou bychom podle pondělních informací měli dát do teplého útlumu tak, aby nedošlo k nějakým bezpečnostním rizikům.

Co to bude znamenat pro zaměstnance?

Začali jsme věc diskutovat se zaměstnavatelem. Pravděpodobně budeme doma, buď na procentech, nebo na překážkách na straně zaměstnavatele. Chtěl bych věřit tomu, že obě strany najdou společnou řeč a že jí po intenzivních jednáních už nalézají, tak snad se situace nějakým způsobem urovná.

Když říkáte obě strany, máte tím na mysli koho? Vás jako odbory a vedení firmy?

Ne, tím mám na mysli vedení společnosti Liberty Ostrava s vedením společnosti Tameh Czech.

Vysokou pec číslo 3 huť Liberty znovu zprovozní v lednu. Místo drátu se zaměří na trubky a svodidla Číst článek

Vy věříte v obnovení dodávek energií ze strany Tamehu?

Já si myslím, že ta situace neprospívá žádné ze stran. Elektrárna bez nás je nulová a my bez elektrárny jsme také nuloví. To znamená, že by mělo být v zájmu obou stran, aby došlo k dohodě.

Pakliže Liberty Ostrava nemá, z čeho Tameh zaplatit, tak jak Tameh tvrdí, tak asi firma těžko může dodávat do ocelárny energie.

Ano, tomu rozumím. Pořád si ale myslím, že za zhruba čtyři a půl roku, co zde působí současný majitel, továrna prokázala, že je schopna provozu a finance by měly být.

Nevidím do toho, jestli je někdo vyvedl do zahraničí, nejsem člen žádných orgánů, ale myslím si, že za čtyři roky emisních povolenek a všeho, co tu bylo, majitel peníze musí mít, pokud je někde nezpronevěřil nebo neinvestoval špatně.

Vy máte informace o nějakém zpronevěření?

Já jsem neřekl nic o zpronevěření. Byly tu emisní povolenky, když firmu minulý majitel předával atd. Troufám si říct, že se určitě jednalo o miliardy korun a ty peníze tu v současnosti nejsou, což znamená, někde ty peníze musí být.

A nemáte představu, kde jsou?

Nemáme, protože vedení tyto věci s námi komunikovalo pouze při vstupu, přibližně prvního půl roku. Od té doby, když se ptáme na informace o tom, jak si vedeme ekonomicky nebo kde jsou emisní povolenky, tak nedostáváme odpovědi.

Když jste s vedením firmy Liberty Ostrava prostřednictvím odborů ve spojení, naznačilo vám vedení, co chystá?

Poslední zhruba dva měsíce už jsme nevyráběli, protože nám stála vysoká pec číslo tři, která je v teplem útlumu a pořád jsme věřili v její obnovení, ke kterému nedošlo. Aktuální termín obnovení je daný v polovině ledna, tak snad k němu dojde.

Firma Tameh je v insolvenci, Liberty jí dluží přes dvě miliardy korun. ‚Půjčka není na místě,‘ řekl Jurečka Číst článek

My už jsme spoustu opatření zavedli, zaměstnanci se připravují, že budou doma možná po Novém roce na procenta atd.

Restrukturalizace firmy

Ale informace o té plánované restrukturalizaci nemáte, protože vedení firmy Liberty Ostrava mělo vládě jakožto jednomu z věřitelů předložit plán.

Ve středu by mělo jet na jednání do Prahy za ministrem průmyslu a tam snad předloží reorganizaci firmy a předpokládám, že nám bude také představena z pohledu zaměstnanosti a budoucího chodu firmy.

Takže v tuto chvíli nemáte ani náznaky ohledně toho, jak by ta restrukturalizace mohla vypadat?

V tuto chvíli ne. Dovolím si předpokládat, že nastartujeme někdy v lednu vysokou pec a tím pádem najede ocelárna a pojedou lidi a hotovostní tratě, jako jsou rourovny a válcovny alespoň na ekonomický limit. Z mého pohledu předpokládám, že při výrobě kolem 80 000 bychom se mohli po Novém roce na chvíli uživit.

Máte signály, že se chystá propouštění?

Nemáme. Situace je taková, že jsme měli spoustu zaměstnanců při boom-u vloni a předloni, kdy jsme nabrali na dobu určitou.

Jsem hrozně zklamaný, že byl ukončen pracovní poměr s lidmi, kteří už nastoupili a byli často mladí, chtěli pracovat na směny nebo byli ochotni pracovat o víkendech, svátcích nebo v noci. Smlouvy ale měli na dobu určitou a nebyly prodlužované.

To je velká část zaměstnanců, která nám skončila automaticky. Mezitím se přidávají i někteří, kteří si našli v rámci Ostravy pracovní místo a už se dopředu jistili, kdyby náhodou firma nějakým způsobem nevzal žádné kondici.

Dostali zatím všichni zaplaceno tak, jak měli?

Zatím ano. Vyjednáváme kolektivní smlouvu. Chci věřit, že tento týden se dohodneme, ať alespoň lidé mají malé světýlko na konci tunelu. Jinak do této chvíle zaměstnavatel uhradil vše, co bylo nasmlouvané v kolektivní smlouvě.

Účast státu

Tameh ve středu ukončí provoz a dodávky energií pro Liberty Ostrava, útlum oddálio dokoupené uhlí Číst článek

Vy jako odbory říkáte, že očekáváte účast ze strany státu. Jakou?

Pokud náš majitel hradí vše vůči státu co má, splátky posílá, platí výplaty, zdravotní, sociální pojištění a my spíš stavby jako do toho. Za to jsem rád, že vládní zastupitelé do toho vešli. Měl by v tuto chvíli sloužit nějaký mediátor a hlídat situaci a uvidíme, co to přinese, snad to bude pozitivní.

Liberty Ostrava zároveň státu dluží, což asi dlouhodobě není udržitelná situace.

To je ta půjčka. Myslím si, že už čtyři splátky splatili, takže zatím to, co měli nasmlouvané, tak dodržují.

Očekáváte něco v této situaci od kraje?

No tak samozřejmě. Patříme k největším zaměstnavatelům a v současnosti, kdy je tady zhruba 5500 lidí na každé pracovní místo. Myslím si, že by to vůbec pro kraj nedopadlo dobře.

Co tedy od vedení kraje očekáváte?

Samozřejmě musí být tlak na vládu, aby si o situaci zajímala, případně aby nám nějakým způsobem mu vypomohla a vstoupila do jednání.