Analytička: Plán na restrukturalizaci Liberty počítá i s variantou, že energie nebude dodávat Tameh

Hutní společnost Liberty Ostrava rozeslala věřitelům restrukturalizační plán, ve kterém počítá s poklesem výroby a slibuje investice do společnosti. Šéf odborů KOVO Roman Ďurčo namítá, že v podniku se šesti tisíci zaměstnanci by o práci mohlo přijít tři tisíce lidí. „Na druhou stranu firma v plánu uvádí, že jejím cílem je zachovat zaměstnanost," přibližuje návrh společnosti na restrukturalizaci ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Rozhovor Ostrava 11:37 13. března 2024

Většina provozů v ostravské huti stojí, protože se Liberci stále nedohodla s dodavatelem Tameh Czech, který je zároveň největším věřitelem na dodávkách energií. Tak jak chce firma vyřešit tento problém?

Firma to v podstatě vyřešila tím, že se rozhodla vyřadit Tameh z nynější preventivní restrukturalizace huti s tím, že se jejich spor o zaplacení dluhu bude řešit zvlášť. Liberty totiž trvá na tom, že Tameh mu za dodávky energií loni účtoval přemrštěné ceny a dluh skoro dvě miliardy korun tak odmítá zaplatit.

Tameh je nyní v insolvenci a spor se zjevně bude řešit u soudu. Podle Liberty tento postup podpořila už většina jejich ostatních věřitelů, která se k tomu zatím vyjádřila – těch je mimochodem víc než 1300.

Jak si vedení společnosti představuje variantu restrukturalizace, ve které by firma Tameh nefigurovala?

V restrukturalizačním plánu firma počítá s dvěma variantami. Varianta A je s Tamehem jako dodavatelem energií, varianta B je bez něj. Z plánu vyplývá, že Liberty spíše počítá s tím, že dojde na plán bez Tamehu.

Pak by si dodávky energií, které jsou pro rozjetí továrny klíčové, ocelárna chtěla zajistit tak, že si koupí a do konce roku nainstaluje elektrické turbodmychadlo a vysoká pec nutná pro výrobu oceli by se díky tomu mohla rozjet od ledna příštího roku.

Druhou variantu, kterou firma v plánu zmiňuje, je, že by si pronajala větší množství propojených kompresorů a menších mobilních kotlů. To by ale stálo 1,75 miliardy ročně oproti turbodmychadlu, které by stálo miliardu. Výhoda druhé varianty ale je, že se dá instalovat mnohem rychleji, a to už během dvou měsíců, takže by výroba oceli mohla najet už v polovině letošního roku.

Firma dále v plánu uvádí, že majitelé jsou připraveni nalít do firmy čtyři miliardy korun. Varianta s Tamehem je rozložená do delšího období, kdy by tam peníze přicházely. Bez Tamehu by přišly peníze od majitelů ještě letos, z toho miliarda by měla do firmy putovat hned v příštích měsících, a to jednak v surovinách a jednak v penězích.

Výroba oceli by se rozjela už v polovině roku. Celkově však počítá firma s tím, že by nedosáhla plné kapacity hutě, výroba oceli by se snížila asi na polovinu oproti dřívějšímu stavu.

Klíčové v plánu je, že Liberty počítá s tím, že v květnu letošního roku by mohla prodat část emisních povolenek, které má dostat od státu zdarma a nebude je údajně potřebovat asi za miliardu korun. Z toho by také chtěla výrobu financovat.

Spor s Tamehem

Jak na tyto plány reaguje právě tedy firma Tameh, která je největším věřitelem?

Tamehu to nelíbí a odmítá, že by měl být postaven stranou. Jako momentálně největší věřitel tvrdí, že platby za energie byly férové a domlouvány dopředu a odmítá postoje Liberty, že dluh neuznává.

Podle mluvčího firmy Patrika Schobera navíc Liberty půjčila do jiných firem své ocelářské skupiny vlastněné britským podnikatelem Sandžívem Guptou údajně osm miliard korun. Podle něj je po problému, kdyby do Ostravy tyto peníze vrátila z jiných společností.

Podobně to říkají i odboráři, kterým se plán restrukturalizace nelíbí. Také se bojí, že by postupně o práci přišly až tři tisíce lidí. Jak reálné je toto číslo?

Upřímně nevím. Možné to je, rozloženo v čase, protože pokud výroba oceli spadne na polovinu, jak jsem zmiňovala, a okleští se další výroby například drátů, které firma označuje jako ztrátové a nehodlá je obnovovat, určitě by zaměstnanců bylo potřeba.

Na druhou stranu je potřeba říct, že v restrukturalizačním plánu, o kterém budou věřitelé hlasovat, firma výslovně uvádí, že jejím cílem je zachovat zaměstnanost, která je nyní 5200 lidí s tím, že žádné hromadné propouštění nechystá. Propuštění takového množství lidí odmítla také mluvčí Liberty Kateřina Zajíčková.

Odbory ale majiteli Liberty Guptovi nevěří dlouhodobě od začátku, kdy huť koupil v roce 2019. Netají se tím, že pro budoucnost ocelárny považují za lepší, kdyby šla do insolvence, očistila se tak od dluhů a získal ji, dle odborů, lepší majitel. Z toho možná plynou i ty katastrofické odhady.

A kdy se rozhodne, jak to s Liberty bude dál?

Věřitelé mají o přijetí restrukturalizačního plánu hlasovat do poloviny dubna. Pokud ho přijmou, bude Liberty do konce dubna hledat dohodu s Tamehem, a když ji nenajde, spustí potom automaticky variantu B, tedy bez Tamehu.

Věřitelé by v případě, že se restrukturalizace spustí, měli podle plánu dostat zpátky sto procent svých pohledávek rozložených ve variantě B zhruba do dvou let. Pokud ale plán nepřijmou, Liberty nevylučuje variantu, že firma půjde do insolvence a výnos bude nižší.