Zaměstnanci Liberty Ostrava zůstanou další týden doma, většina byla v práci naposledy před čtvrt rokem

Většina zaměstnanců Liberty Ostrava ani tento týden nebude pracovat. Podnik jejich návrat odložil, další postup zveřejní opět za týden. V pondělí to oznámil předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Většina zaměstnanců huti a jejího dodavatele energií Tameh Czech byla v práci naposledy před čtvrt rokem, 21. prosince. Ostrava 10:52 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo na střeše ředitelství | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Aktuálně pracuje asi 2100 ze zhruba 5400 zaměstnanců Liberty Ostrava. Tento počet zahrnuje například i administrativní pracovníky, kteří pracují z domova. Většina provozů v huti stojí, protože se Liberty stále nedohodla s Tamehem na dodávkách energií a Tameh jejich dodávky ukončil. Liberty tak zatím nedokáže ve všech provozech zajistit pracovníkům odpovídající hygienické podmínky.

Soud prodloužil moratorium Liberty Ostrava. Firma je před věřiteli a exekucemi chráněná na další tři měsíce Číst článek

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má už delší dobu problém platit závazky. Před věřiteli ji ale od prosince chrání moratorium vyhlášené soudem. Minulý týden soud toto moratorium prodloužil o tři měsíce. Tameh Czech skončil v prosinci v úpadku, což zdůvodnil tím, že mu huť, jeho jediný zákazník, neplatila. Tameh uvádí, že mu Liberty dluží aktuálně zhruba 2,2 miliardy korun.

Liberty předložila věřitelům restrukturalizační plán. Věřitelé, kterých je podle soudu více než 1300, o něm budou hlasovat v dubnu. Mluvčí huti Kateřina Zajíčková minulý týden uvedla, že většina věřitelů už s plánem vyslovila souhlas. V doplňujícím vysvětlení k restrukturalizačnímu plánu Liberty uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun.

Restrukturalizační plán má dvě varianty dalšího postupu – varianta A vychází z toho, že se Liberty s Tamehem dohodne, plán B počítá s řešením bez Tamehu. Liberty uvádí, že v případě varianty A by vysokou pec, která je od loňského října v takzvaném teplém útlumu, spustila v létě a pohledávky věřitelů postupně splatila do jara 2026.

V případě varianty B by dodávky energií od Tamehu nahradily dodávky od jiných dodavatelů a z nového energetického komplexu, podnik by vysokou pec spustil na přelomu let 2024 a 2025 a pohledávky věřitelů splatil do konce roku 2025.