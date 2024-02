Liberty ustálo tlak správce a věřitelů, moratorium na placení dluhů pokračuje. Jak dlouho?

Firma má podle soudce Viktora Břesky v dostatečném stadiu rozpracován restrukturalizační plán a chce ho do konce příštího týdne předložit dotčeným stranám. Těmi jsou věřitelé, kterých je nyní 1386. Po splatnosti mají u Liberty aktuálně asi 4,8 miliardy korun.

O plánu by podle soudce věřitelé mohli hlasovat někdy v dubnu. Je podle něj také na Liberty, zda případně požádá do 21. března soud o prodloužení moratoria. „Pro prodloužení však musí být splněny zpřísněné podmínky,“ řekl soudce.

Zatím soud nenašel důvod, proč moratorium předčasně ukončit. „Nebylo splněno především to, že by v návrhu na všeobecné moratorium byly uvedeny nepravdivé údaje, a současně platí, že soud ani nezjistil, že by podnikatel sledoval svým všeobecným moratoriem nebo celkovou preventivní restrukturalizací nepoctivý záměr,“ řekl soudce.

Jednání soudu se ve středu uskutečnilo na návrh restrukturalizačního správce, který vypracoval zprávu o vývoji v Liberty. Správcem je advokátní kancelář Žižlavský. Ve zprávě, kterou Radiožurnál získal, kancelář upozornila, že majetek Liberty se od začátku moratoria snižuje, firma rozprodává například nepotřebné suroviny jako koks nebo šrot, a nijak se hlavně nepohnula jednání s klíčovým partnerem - dodavatelem energií pro ocelárnu Tameh Czech, kterému dluží přes dvě miliardy korun.

Podle správce tak ochranné moratorium ztrácí smysl. A některé kroky firmy, jako například navyšování půjček z Liberty dalším firmám ve skupině ještě v průběhu loňského roku, dle správce „nesvědčí o poctivém záměru“ skutečně firmu ozdravit a splatit dluhy, což je proti pravidlům „preventivní restrukturalizace“.

Liberty naproti tomu argumentovala, že má reálný plán, jak firmu znovu rozjet. Ten by měla, jak uvedl soudce, příští týden předložit věřitelům. Už dříve také Liberty odmítala, že by nebyla solventní. Stanovisko Liberty podpořila u soudu mimo jiné právní kancelář Wolf Theiss, zastoupená exministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. Ta na rozdíl od restrukturalizačního správce dala huti za pravdu, že výhledově bude mít na další provoz peníze, a plní tak podmínky moratoria a tzv. preventivní restrukturalizace.

‚Nulový posun‘

Správce za jeden z hlavních problémů považuje vedle financí také nulový posun v jednáních mezi Liberty a dodavatelem energií Tameh Czech, kterého ovládá konkurenční ocelářská skupina ArcelorMittal a polský Taurus. Tameh vlastní bývalou elektrárnu uprostřed huti, využívá a dodává jí také různé plyny a páru.

Společnosti jsou tak vzájemně provázané. Dodávky energií pro Liberty zastavil Tameh loni před koncem roku, protože za ně nedostával zaplaceno a dluh narostl na víc než 2 miliardy korun. Tameh pak na sebe také podal insolvenční návrh.

„Správce setrvává na svém dosavadním hodnocení situace ve vztahu ke společnosti Tameh. Tuto označuje za patovou. Nelze konstatovat, že by byl v této věci učiněn od zahájení procesu preventivní restrukturalizace konstruktivní pokrok,“ píše se ve zprávě pro soud. Absence dohody s Tamehem proto podle správce „vylučuje provedení preventivní restrukturalizace na půdorysu původního sanačního projektu“.

Zástupci Liberty nicméně namítali, že dali Tamehu několik návrhů, žádný ale nebyl přijat. Liberty totiž nechce zaplatit dluh s tím, že požadované ceny Tamehu za energie byly přemrštěné. A neakceptovatelné mají být podle Liberty dál, nemůže prý přistoupit na ceny o 200 procent vyšší, než jsou běžné tržní sazby.

Tameh už dříve uvedl, že se ceny sjednávaly vždy předem a že marže firmy na dodávkách byly jen kolem jednoho procenta.

Liberty naposledy minulý týden navrhla nové smluvní podmínky s tím, že bude energetické zařízení Tamehu sama provozovat. Na to ale zatím nebyla známá odpověď.

Miliardy po splatnosti

Pokud jde o zmíněný úbytek majetku, podle správce od zahájení moratoria postupně klesá hodnota aktiv Liberty, a to o částku kolem 1,4 miliardy korun (včetně odpisů). Propady jsou hlavně u krátkodobých pohledávek za obchodními partnery a u zásob. Správce tak upozorňuje, že firma spotřebovává snadno dostupné zdroje peněz, které jsou přitom klíčové pro opětovné obnovení výroby.

Ke konci ledna podle dokumentu ocelárna měla ztrátu téměř 2,3 miliardy korun a závazky po splatnosti narostly na 4,8 miliardy. Z toho je 2,7 miliardy po splatnosti více než tři měsíce.

Příjmy Liberty nyní podle zprávy pro soud pocházejí hlavně z prodeje výrobků a v současnosti zbytných surovin, jako je koks a šrot. Peníze přicházejí do firmy také ze splátek půjček poskytnutých spřízněným osobám.

Další financování provozu Liberty chtějí majitelé zajistit především ze splátek půjček poskytnutých spřízněným osobám, obchodní podpory skupiny GFG Alliance majitele Sandžíva Gupty, a dále z příjmů z nových obchodních transakcí. Akcionář Gupta se jednání na soudu zúčastnil osobně. Po dvou hodinách ho opustil a novinářům řekl, že přijel podpořit Ostravu a zaměstnance. Plánem podle něj je, aby se všichni zaměstnanci vrátili do práce a ostravská huť fungovala. Na jednání pak zůstal jeho tým.

Z dokumentu restrukturalizačního správce pro soud také vyplývá, že si Liberty přísun peněz do firmy slibuje i díky přidělení bezplatných emisních povolenek na letošní rok. Majitel očekával, že je získá do konce února a bude je moci prodat.

Jenomže to se zřejmě podle správce nestane, protože ministerstvo životního prostředí musí nejprve rozhodnout, na kolik povolenek má nárok, protože ocelárna od prosince nevyrábí. Může tak dojít k časové prodlevě a krácení přídělu.

Další věc je, že Liberty musí za emise vyprodukované v roce 2023 odevzdat v průběhu letošního roku loni získané povolenky. Ty ale podle správce Liberty už nemá a bude je tak muset zřejmě nakoupit na trhu. Při jejich současné tržní ceně by se mělo jednat o výdaj ve výši 1,85 miliardy korun. Správce proto v návrhu přímo uvádí, že by měli zástupci huti u soudu celou situaci kolem povolenek „náležitě vysvětlit“.

Soud se měl podle návrhu správce zabývat také už zmíněnými pohledávkami, které má ostravská huť vůči spřízněným firmám ve skupině GFG Alliance Sandžíva Gupty. Pohledávky podle zprávy dosahují bezmála 6,3 miliardy korun a zatím nebyly uhrazeny.

Naopak některé další půjčky ve skupině ale Liberty splaceny byly, a to ve výši 150 milionů korun a skupina pak také ve prospěch ostravské ocelárny objednala bramy.

‚Zneužívání moratoria‘

Právě na velký objem peněz přesunutých z Liberty Ostrava do jiných částí ocelářského kolosu Sandžíva Gupty poukazují jak věřitelé, jako je Tameh, tak i politici. Podle nich by se měly „vyvedené“ miliardy do firmy vrátit, a ta by tak mohla splatit dluhy a rozjet výrobu.

„Liberty Ostrava by dle veřejných informací měla být v úpadku, místo toho zneužívá ochranné moratorium k oddálení řešení situace. To by mělo obnášet navrácení skoro osmi miliard, které Liberty půjčila svým sesterským společnostem, a následné zaplacení dvoumiliardového dluhu Tamehu. Jen takto se celá situace vyřeší,“ opakoval dnes po jednání soudu mluvčí Tamehu Patrik Schober.

Správce v dokumentu podobně upozornil, že sama Liberty původně deklarovala, že do konce roku 2023 byla oprávněna dosáhnout okamžitého inkasa pohledávek a garancí od spřízněných osob za více než 3 miliardy korun. Podle správce tedy není jasné, proč místo toho firma prodává zásoby a materiál, které bude potřebovat pro znovuobnovení výroby.

Krizový manažer Liberty Theuns Victor po jednání soudu řekl, že je připravený „velmi kvalitní plán pro oživení oceláren Liberty v Ostravě“. „Dojde k oživení výroby v Liberty a zároveň tím zachráníme pracovní místa,“ zdůraznil. Firma podle něj také uhradí nesporné pohledávky.

V Liberty je doposud zaměstnáno 5,5 tisíce lidí, z toho do práce jich postupně nastoupilo přes 1700. Ostatní jsou za plný plat od prosince doma.

Jednání u soudu se účastnil i šéf odborů Kovo v Liberty Petr Slanina. Podle něj jsou připraveny dvě varianty. Jedna počítá s dohodou mezi Liberty a Tamehem na obnovení dodávek energií, druhá varianta řeší situaci bez Tamehu. „Ale obě varianty počítají s tím, že bude dál pokračovat prvovýroba, to znamená, že se rozjede vysoká pec,“ uvedl Slanina.

Mluvčí ostravské huti Ivo Štěrba k financování dodal, že od udělení všeobecného moratoria v prosinci 2023 poskytla skupina GFG Alliance společnosti Liberty Ostrava podporu ve výši 20 milionů eur, v přepočtu 500 milionů korun. Z toho polovinu podle Štěrby firma obdržela ve středu.