Vláda vzdala slibovaný boj s lichvou. Zastropování nákladů na úvěry ani účinnější postihy nebudou

Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD slibovala, že zatočí s lichváři. Plánovala další regulaci nákladů na úvěry a také změny, díky kterým by bylo možné lichvu lépe potírat. Jenže ministerstva spravedlnosti a financí uvedla, že tato opatření dělat nebudou. Státní zastupitelství přitom říká, že změny potřeba jsou. A třeba některé úvěrové firmy si našly kličku, jak zákon obejít a dál nabízejí předražené půjčky. Praha 12:08 5. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít peníze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Některé společnosti dělají z lidí účelově podnikatele a obcházejí tak zákon o spotřebitelském úvěru. Potvrzují to Finanční arbitr i neziskové organizace jako je Poradna při finanční tísni.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vláda vzdala boj s lichvou. Zastropování nákladů na úvěry ani účinnější postih lichvy nebude. Poslechněte si celý příspěvek

Zkušenosti s tím má třeba pan Josef z Prahy. Nebankovní společnost, kterou si našel na internetu, mu nabízela 300 tisíc, jak už dřív popsal pod příslibem zkreslení hlasu:

„Při kontaktování mi řekl, že je potřeba, abych měl IČO, živnostenský list, jinak půjčku nedostanu. Že musím mít podnikatelský plán, se kterým mi pomůže. Podnikatelský plán mi napsal – bylo to na nákup a prodej elektroniky se ziskem. To jsem nikdy nevyužil. Říkal, že po třech měsících živnost můžu zrušit a nikdo to nezjistí,“ řekl Radiožurnálu.

Josef po podpisu smlouvy zjistil, že úvěr je předražený a přeplatí skoro dvojnásobek. Sjednáním podnikatelské půjčky se lidé dostávají mimo regulaci a dohled České národní banky. Nejsou třeba chráněni před vysokými pokutami při nesplácení úvěru. Ministerstvo financí ale kvůli tomu změnu zákona neplánuje. Rozšíření pravidel by totiž dopadlo na skutečné podnikatele.

Pozor, kde si půjčujete, varoval Člověk v tísni. Sestavil velké srovnání úvěrových společností Číst článek

„Je potřeba si uvědomit, že každé rozšíření povinností věřitele zvyšuje cenu úvěru. Co víc – plné uplatnění zákona o spotřebitelském úvěru by pak mohlo některé typy podnikatelských úvěrů vybraným zákazníkům zcela znepřístupnit,“ vysvětluje mluvčí resortu Anna Fuksová.

Slovenská zkušenost

V programovém prohlášení se vláda zavázala k boji s lichvou, regulaci nákladů spojených s úvěry a přijetí opatření, která by umožnila lépe vynucovat zákaz lichvy. Zastropování nákladů na úvěry – například formou RPSN – ale ministerstvo neplánuje.

Podle něj by to neférové úvěry jen vytlačilo do černé zóny, kde neplatí žádná pravidla. S tím souhlasí třeba organizace Člověk v tísni...

„Máme zkušenost ze Slovenska, kde to zavedli a dostavil se výsledek trošku jiný, než původně zamýšleli – z trhu odešla drtivá většina, možná všechny nebankovní společnosti a zůstaly jen velké banky. Strašná spousta lidí nedosáhne na úvěru jinak než u lichvářů,“ vysvětluje mediální koordinátor Člověka v tísni Martin Kovalčík.

‚Půjčíte si 5000 a za týden zaplatíte o tisícovku víc.‘ Drahé mikropůjčky nezmizely ani po regulaci ČNB Číst článek

Nový zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016 situaci na trhu s úvěry podle Kovalčíka zlepšil. Stále se ale poradci Člověka v tísni setkávají s neférovými praktikami. Jde například o menší půjčky zajištěné nemovitostí, kde lidem hrozí, že přijdou o bydlení, nebo vysoké pokuty, které násobně převyšují původní částku.

Podle Zemana jsou potřeba změny

Lichva je trestným činem pouze pokud se prokáže, že někdo zneužil něčí slabosti nebo tísně a uzavřel s ním hrubě nevýhodnou smlouvu. Třeba minulý rok žalobci začali stíhat 14 takových kauz. Každý zhruba čtvrtý případ ale skončí u soudu zproštěním. Uvádějí to statistiky Nejvyššího státního zastupitelství.

„Myslím, že se státní zastupitelství snaží, nicméně se ale domnívám, že budou potřeba nějaké legislativní změny v nastavení daného trestního činu,“ řekl Radiožurnálu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Problém je podle žalobců i to, že lidé případy lichvy příliš nehlásí. Ministerstvo spravedlnosti se ale ke změnám v této oblasti nechystá.

Soudy čelí po změně pravidel náporu žádostí o oddlužení. Chodí jich až třikrát víc než dřív Číst článek

„Těžiště boje proti lichvě není v oblasti trestního postihu, ale mělo by spočívat v preventivních opatřeních zaměřených zejména na vyloučené a sociálně slabé lokality, případně pak ve školení a prohlubovaní specializace příslušníků Policie České republiky na oblast postihu lichvy,“ vysvětluje mluvčí resortu Lucie Machálková.

Ministerstvo vnitra reagovalo, že policisté se v těchto oblastech vzdělávají dlouhodobě a pravidelně. Podle ministerstva spravedlnosti by pomohla i vyšší finanční gramotnost. Řešit následky lichvy má nedávné zmírnění podmínek oddlužení. Resort taky navrhuje upravit systém exekucí.