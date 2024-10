Lidé chtějí od státu online služby, říká ekonom. ‚Stát ajťáky neumí zaplatit,‘ tvrdí expert Pirátů

Česko se snaží, ale v digitalizaci pokulhává a ve srovnání s Evropou ztrácí, uvádí Index prosperity. „Velká část digitalizace probíhá v pozadí. To znamená, abychom neobíhali úřady my, ale aby je obíhala data,“ hodnotí v pořadu Řečí peněz Českého rozhlasu Plus ekonom David Navrátil. „Ve státní správě máme tabulkové platy, které ale neodpovídají trhu práce,“ dodává Michal Bláha (Piráti) z Českého digitálního týmu. Řečí peněz Praha 19:21 12. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko se snaží, ale v digitalizaci pokulhává a ve srovnání s Evropou ztrácí, uvádí Index prosperity (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Index prosperity, který hodnotil úroveň digitalizace státní správy, Česku přisoudil předposlední příčku mezi zeměmi Evropské unie. A podobně jsme na tom v případě pokrytí vysokorychlostním internetem – také předposlední. Mezinárodní srovnání digitalizace (DESI) ukazuje, že úroveň eGovernmentu je ve většině států Unie vyšší než u nás.

Stav digitalizace zhodnotil na jaře kriticky i Národní kontrolní úřad, který ve výroční zprávě za rok 2023 říká, že nedochází k zásadní modernizaci státní správy a úroveň digitalizace je stále nízká.

Snahy o modernizaci veřejné správy měly za rok 2023 jen omezené výsledky, ostatně kvůli problémům s digitalizací skončil ve vládě ministr Ivan Bartoš (Piráti) a s ním i celá strana.

„Je to srovnání na základě tvrdých dát,“ říká k analýze Michal Bláha, zakladatel webu Hlídač státu, člen Českého digitálního týmu a poradce pro digitalizaci bývalého vicepremiéra Bartoše.

„Tento pokles je způsoben mimo jiné dostupností rychlých optických sítí, které jsou u nás výrazně méně než jinde v Evropě,“ shrnuje.

Postup digitalizace podle něj zpomaluje především fakt, že jde o systémové změny. Proto například jako pozitivní vidí vznik hlavní autority – Digitální a informační agentury (DIA). Zásadní problém je ale také nedostatek kvalitních IT pracovníků.

„Ve státní správě máme tabulkové platy, které ale neodpovídají trhu práce. Stále máme mikrokontrolu nad zaměstnáváním lidí ze strany ministerstva financí. Nechová se jako řádný hospodář a finanční manažer, ale jako tupý účetní,“ podotýká Bláha.

Zájem o digitalizaci?

Přitom Češi by chuť komunikovat se státem online měli, což naznačuje to, že přibývá lidí, kteří záležitosti s veřejnou a státní správou řeší s pomocí služeb eGovernmentu.

„Nikdo se nemůže vymlouvat, že by lidé nechtěli používat digitální služby. Vidíme, že 80 procent lidí používá digitální bankovnictví, ale jen pár procent lidí používá digitální služby státu. Lidé digitální služby používat chtějí,“ upozorňuje hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Potvrzuje ale, že vznik Digitální informační agentury, která iniciuje propojování státní správy, je podle něj krok dobrým směrem.

„Velká část digitalizace neprobíhá na úrovni toho, co my jako občany používáme, ale v pozadí. To znamená, abychom neobíhali úřady my, ale aby je obíhala data. Potřebujeme ale mít skutečně zákon, který řekne: ‚Stát se tě zeptá jenom jednou, a pak už si to musí se mezi sebou být schopen říct‘.“

Co nejlepší motivací k digitální transformaci? Poslechněte si celý pořad nahoře v audiozáznamu.