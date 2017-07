Lidé mění dodavatele elektřiny a plynu nejvíce za poslední tři roky. Mohou ušetřit tisíce

Hlavní důvod pro vysoký počet změn je ten, že se letos dá změnou dodavatele ušetřit více peněz než v minulých letech. Ceny plynu i elektřiny na burzách klesly a dodavatelé energií to promítli i do svých cen pro domácnosti. Navíc na českém trhu panuje velká konkurence.

„Lidé hledají nižší cenu, úsporu peněz. A to se jim pořád ještě daří. Český trh je jeden z nejsilnějších konkurenčních trhů ve střední Evropě," řekl Radiožurnálu Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. Zákazníci si mohou vybrat z více než šedesáti dodavatelů energií.

Podle energetického experta portálu Ušetřeno.cz Tomáše Suchého může u rodinného domu, kde se plynem vytápí, dosáhnout roční úspora až 8500 korun. V případě elektřiny by mohlo jít o 1500 až 2000 korun za rok. Jedná se o nejvyšší možné úspory. Takové mohou nastat jen, když odběratelé přecházejí od nejdražších dodavatelů k těm nejlevnějším.

Je dobré být při hledání nového poskytovatele energií obezřetný. Jen loni skončilo 13 dodavatelů elektřiny. Dobré je mít nějaká reference z blízkého okolí. Když je firma členem některé asociace, mělo by to také garantovat určitou úroveň služeb.

Pokud dodavatel zkrachuje, neznamená to žádnou tragédii. „Pokud dodavatel energií zkrachuje, tak není třeba se ničeho obávat. Nastupuje takzvaný dodavatel poslední instance, který si vás zpátky převezme. Většinou to bývá dominant v té dané oblasti. To je dané ze zákona a vy potom máte čas na to, abyste zase mohli toho svého dodavatele změnit a přejít k někomu levnějšímu," popisuje Suchý.

Na nalezení nového dodavatele mají lidé půl roku. Pokud tuto lhůtu nedodrží, stávají se černým odběratelem a hrozí jim odpojení od elektřiny nebo plynu a pokuta.