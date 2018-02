'Lidská chybovost je 12 procent, robot chybu neudělá.' Jejich inteligence poroste, shodli se odborníci

V řadě českých obchodů už dnes pracují roboti. Nejde ovšem o chodící elektronické panáky, ale především o softwarové pomocníky. Takový počítačový program dokáže nahradit třeba účetní, operátora telefonní linky nebo umí lidem poradit s nákupem potravin. Inteligence robotů přitom bude růst. Během únorového pražského Retail Summitu se na tom shodli zástupci firem z oblasti financí, telekomunikací i prodeje potravin. Praha 7:00 22. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nakupování potravin po internetu (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

Robotizace se dnes už výrazně projevuje při nakupování zboží přes internet. Příkladem je on-line prodejna s rozvozem potravin Rohlík.cz. Pokud tato firma má uspět a nabízet i dostatečně levné zboží, musí automatizovat téměř vše, říká Radiožurnálu šéf Rohlíku Tomáš Čupr.

Přáli byste si, aby vás v obchodě obsluhoval rychlý a efektivní robot, nebo si raději počkáte ve frontě na prodavačku z masa a kostí..

„Objednáváme téměř automaticky. To, kolik zboží je potřeba, aby který dodavatel přivezl, už dneska počítá stroj. A přes nějaké rozhraní, které s těmi dodavateli máme, říká: hele, dovez kamion, dovez dvě palety. Tohle je něco, co třeba vím, že v tom tradičním kamenném světě ještě v mnoha firmách dělají lidé. Protože mě začalo bobtnat finanční oddělení, tak jsme začali díky umělé inteligenci rozpoznávat faktury a ty faktury se nám automaticky nahrávají do účetních systémů. Takže z pěti fakturantek je jedna fakturantka,“ vysvětluje Čupr.

Také trasy kurýrům, kteří potraviny doručují do domácností, už neplánuje živý dispečer, ale softwarový robot. A to jsou podle Čupra jen základní věci. Firma počítá i s tím, že objednané nákupy bude ve skladech kompletovat především pojízdný robot, který nákup předá připravenému kurýrovi.

Kontinuální sbírání dat

On-line nákup a dovoz potravin nabízí také třeba Košík.cz nebo řetězec Tesco. Role robotů ale není jen v plnění objednávek, uvádí Ondřej Vaněk z firmy Blindspot Solutions, která vyvíjí aplikace předvídající chování zákazníků.

„Mým snem je personalizovaný regál. Já tam mám věci, které chci koupit, projdu to za deset metrů. V kamenných obchodech to možné není, v e-shopech to možné je. Ta data tam jsou a já se snažím poznat toho zákazníka. On se mi přihlásí, zaloguje a sbírám kontinuálně data. Můžu predikovat, co ten člověk by si chtěl koupit, co si ještě nekoupil,“ říká Vaněk.

Kuře v akci

Pokud má e-shop co nejlépe znát svého zákazníka a nabízet mu podle toho vybrané zboží, je potřeba data stále znovu vyhodnocovat. Praxe totiž odhaluje nedostatky naprogramovaných robotů, popisuje šéf Rohlíku Čupr.

„Teď třeba zjistíte, že jste si neuvědomili, že ten člověk nedělá všechny nákupy u vás. A třeba zapomenete, že toto je prodej v akci. Chvilku nám trvalo, než nám to došlo, proč ten člověk najednou koupil kuře, když předtím kuře nekupoval. Pozor, není to tak, že se snažíme vymyslet, co si chcete koupit, protože jste si to koupili v minulosti. Ale my se snažíme vymyslet, co si jako fakt chcete koupit,“ popisuje Čupr.

Nalákat zákazníka

Doporučování podle Čupra neznamená nabízet zákazníkovi jen to, co si koupil minule, ale nalákat ho i na nákup nového zboží, o které by podle vyhodnocení robota mohl mít zájem. Nahradit živého pracovníka je v některých oborech podnikání poměrně snadné, v jiných je to zatím jen obtížně představitelné, dodává Vaněk z Blindspot Solutions.

„Některá odvětví, třeba finance, mají všechna data digitalizovaná. A třeba když vezmu právní odvětví, všechny smlouvy jsou napsané nestrukturovaně a umělá inteligence nebo stroje pořád ještě bojují s přirozeným jazykem. Tím, že právo je založeno na interpretaci jazyka, tak tam vždycky bude problém.“

Robot chybu neudělá

Co robotizace znamená pro mobilního operátora, popsal Pavel Milec z O2. V této firmě počítače pomáhají například s automatickým zpracováním formulářů a objednávek.

„Robot na rozdíl od člověka nečeká, je rychlejší. A ještě jedna věc. Lidská chybovost, když ji fakt vypracujete do extrému, tak je někde na úrovni dvanácti procent. Robot chybu neudělá. A když, tak vám dá o tom informaci.“ Podle Milce ale logicky určité profese zmizí.

Softwaroví roboti dnes pomáhají s administrativou například také v České spořitelně. I když roboti umějí do značné míry nahradit telefonního operátora nebo účetní, shodli se diskutující zástupci firem na tom, že inteligence robotů je zatím nízká.

Podle Čupra z Rohlíku.cz jsou všichni roboti v roce 2018 hloupí, protože umělá inteligence je zhruba na úrovní myšího mozku. A skutečně chytrý robot přijde až ve chvíli, kdy umělá inteligence bude alespoň na úrovni hloupého člověka.