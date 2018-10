Elektrických koloběžek v ulicích Prahy pravděpodobně přibude. O jejich provoz má zájem další firma

Elektrické koloběžky začala firma Lime poskytovat v ulicích metropole koncem září. Provoz služby provází kritika, a to například kvůli jízdě jejích uživatelů po chodnících, kam koloběžky nepatří.

„Víme o další společnosti, která by v Praze chtěla provozovat sdílené koloběžky a která by se chtěla připojit k memorandu. Musíme však nejprve ověřit, o jakou společnost se jedná a prokonzultovat s ní všechny náležitosti,“ uvedl Hofman.

Firma provozující koloběžky v Praze nedodržuje podepsané memorandum. Městu vadí parkování na chodnících Číst článek

Lidé nyní mohou některou ze stovek koloběžek Lime najít v širším centru města. S pomocí mobilní aplikace si ji může kdokoliv zapůjčit a zanechat tam, kam dojede. Za zapůjčení se platí 25 korun a poté dvě koruny za každou minutu. Maximální rychlost je zhruba 25 kilometrů za hodinu, o nabíjení koloběžek se starají „nabíječi“, kterým firma platí za každé nabití.

Odkládací místa

Na koloběžkách firmy Lime někteří lidé jezdí po chodnících nebo je nechávají po použití stát na různých veřejných místech. To se části obyvatel nelíbí. A jak zjistil server iROZHLAS.cz, problém s tím má například městská část Praha 2. Ta si stěžuje na nedodržení memoranda, které město s firmou uzavřelo.

Podle přílohy totiž měla vhodná a bezpečná místa pro odkládání těchto dopravních prostředků projednat s jednotlivými městskými částmi. „Což se nestalo,“ uvedl v úterý vedoucí odboru dopravy Prahy 2 Josef Gál.

‚Zelené‘ koloběžky mají i ve Vídni. Platí pro ně stejná pravidla jako pro kola, na chodník nesmí Číst článek

„Společnost Lime jsme již upozornili, že tyto body memoranda neplní,“ řekl posléze serveru iROZHLAS.cz mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Dodal, že pokud by měl vzniknout trvalý zábor, jako například pořízení stojanu, jednalo by se o dlouhodobou záležitost a za tu by již musela firma zaplatit.

Otázka i pro Vídeň

Otázku koloběžek řeší i Vídeň. Ta na ni odpověděla jasně – platí pro ně to samé co pro kola. Jízda po chodníku je zakázána, jezdci musí dodržovat dopravní předpisy i maximální rychlost a zaparkované koloběžky nesmí překážet v ulicích ani nikoho ohrozit, vyplývá ze sdělení Zahraniční kanceláře města Vídeň pro server iROZHLAS.cz.

Americký startup Lime vznikl v Kalifornii v lednu 2017. Působil hlavně ve Spojených státech, nyní expanduje i do Evropy. Před Prahou firma svoji službu spustila například v Paříži, ve Vídni, v Berlíně či v Madridu. V Praze funguje i služba sdílených kol Rekola či carsharingové služby Car4way a Revolt.