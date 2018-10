Babiš se ve čtvrtek sejde s Brabcem a Novákovou, s ministry bude řešit lithium

Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek sejde s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (oba ANO) a ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou (za ANO) kvůli plánované těžbě lithia v Česku. Předseda vlády to uvedl na tiskové konferenci po středečním jednání vlády. Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z rozhodujících témat před loňskými parlamentními volbami. Praha/Stráž pod Ralskem 12:45 3. 10. 2018 (Aktualizováno: 14:36 3. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. | Foto: Ožana Jaroslav | Zdroj: ČTK

Australská společnost European Metals Holdings v pondělí uvedla, že získala od českých úřadů povolení zahájit 13 průzkumných vrtů, které jsou důležitým krokem v rámci studie proveditelnosti projektu těžby kovu u Cínovce.

Těžbou lithia u Cínovce se musí aktivně zabývat státní podnik Diamo, tvrdí premiér Babiš Číst článek

Babiš v úterý reagoval, že v záležitosti by se měl začít aktivně angažovat státní podnik Diamo. Uvedl, že od Diama očekává, že přijde s projektem, „kde si to skutečně převezme stát“.

„Diamo musí donutit paní ministryně Nováková. Aby se konečně probudili a byli aktivní. To máme v plánu, určitě,“ řekl ve středu premiér.

Podle ředitele společnosti Diamo Tomáše Rychtaříka nelze rozhodně říci, že by v oblasti možné těžby lithia byla firma nečinná.

„Diamo se angažuje v posuzování ložisek lithia, stejně jako v posuzování ložisek fluoridu a barytu. Samozřejmě republika stojí před nějakým rozhodnutím, co dál. Naše aktivity mohou být posunuty do oblasti průzkumů a nejen do oblasti posuzování ekonomičnosti a možností těžby jako takové. Ta možnost tu je,“ reagoval ve středu na dotaz na premiérovo prohlášení Rychtařík.

Příští pondělí má na toto a další témata jednat s ministrem životního prostředí.

Lithium kovem budoucnosti?

Diamo je státní podnik, který je zaměřen na těžbu a zpracování uranové rudy a zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Těžařské společnosti v USA se snaží zvýšit těžbu lithia. Chtějí zmenšit závislost na dodávkách z Číny Číst článek

Bývalá vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) loni krátce před volbami podepsala s firmou EMH memorandum o těžbě lithia u Cínovce. Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů.

Letos v březnu Česko memorandum vypovědělo, Babiš ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. EMH má však v lokalitě přednostní právo k těžbě a v přípravě na těžbu u Cínovce pokračuje.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V České republice jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese.

Ložisko u Cínovce je největší v Evropě. Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let chce dobýt 37 milionů tun rudy.