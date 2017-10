Lithium na Cínovci by se mohlo začít těžit v roce 2022. Zpracovávat by se mělo v Česku, řekl Havlíček

Lithium získávané z ložiska Cínovec by se mělo zpracovávat do finální podoby v Česku. Řekl to ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD), který v pondělí podepsal v Ústí nad Labem se společností European Metals Holdings (EMH) memorandum o porozumění. S těžbou lithia, které se využívá při výrobě baterií, by mohl australský investor začít v Krušných horách v roce 2022. Plánuje dobýt za 21 let 37 milionů tun rudy.

Ústí nad Labem 22:13 2. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít