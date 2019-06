V Mošnově otevřeli první halu. Po dokončení zde bude největší logistické centrum ve střední Evropě

V areálu Ostrava Airport Multimodal Park v Mošnově na Novojičínsku, který se má po dokončení v roce 2021 stát největším logistickým centrem ve střední Evropě, byla ve čtvrtek slavnostně otevřena první hala. Stavěla se necelý rok a má rozlohu 57 133 metrů čtverečních. Celkové investice do logistického centra převýší čtyři miliardy korun. Novinářům to řekli to zástupci společnosti Concens Investments, která centrum staví.

Mošnov (Novojičínsko) 15:25 20. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít