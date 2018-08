Pluh na sníh i hydraulická ruka. České lokomotivy budou udržovat tratě metra v bulharské Sofii

Společnost CZ Loko z České Třebové v pondělní tiskové zprávě uvedla, že by měla v polovině týdne dodat dvě speciální lokomotivy do bulharské Sofie. Speciální kolejová vozidla EffiShunter 300 by měla udržovat tamní metro, které vede částečně i nad zemí, proto má jedna z lokomotiv také pluh na sníh.

