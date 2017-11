Účtenkovka už zná první vítěze. Web loterie ale nefunguval, výherní listinu zveřejnilo ministerstvo

Ve středu se uskutečnilo první slosování účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb, a to z účtenek vystavených během října. V rámci losování ministerstvo financí rozdělilo zhruba 21 000 výher, první cenou je jeden milion korun. Losování se uskutečnilo odpoledne za přítomnosti zástupců úřadu, kompletní výherní listinu zveřejnilo ministerstvo financí na internetové stránce loterie, ty ale nefungovaly, řekl mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Praha 20:12 15. 11. 2017 (Aktualizováno: 20:29 15. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo aplikace Účtenkovka. (Ilustrační snímek) | Foto: Mockuuups | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

„V tuto chvíli bohužel neumím říct, proč web Účtenkovky nefunguje. Stránky bychom měli během několika desítek minut zprovoznit. Kompletní výherní listinu jsme mezitím zveřejnili na webu ministerstva financí, který je stabilní," uvedl mluvčí. Na web uctenkovka.cz se stále nebylo možné přihlásit ani kolem 20. hodiny. Web začal fungovat až kolem půl deváté večer.

Ne všichni účastníci loterie ale mají zřízen hráčský účet. V takovém případě dostali informace o výhře po 19. hodině e-mailem nebo SMS.

Kromě první výhry v loterii získali účastníci automobil Ford Focus Kombi za zhruba 400 000 Kč. Jako třetí cena bylo 300 000 Kč, čtvrtá 200 000 Kč a pátá 100 000 korun. Dále MF rozdělilo 20 výher po 20 000 Kč, 1000 výher po jednom tisíci korun a 20 000 výher po stokoruně.

Generátor náhodných čísel

Do říjnového slosování účtenkové loterie se zaregistrovalo zhruba 478 000 aktivních hráčů a do slosování bylo zaregistrováno 11,1 milionu účtenek. Slosování provedla Sazka prostřednictvím certifikovaného generátoru náhodných čísel, takzvaného RNG modulu.

Ministerstvo financí plánuje podle ministra financí Ivana Pilného (ANO) zjednodušení registrace účtenek, a to do konce tohoto roku. Cílem je do loterie přilákat ještě více lidí, řekl ministr pro Blesk.cz.

První změnou má být zjednodušené propojení s účtovacím systémem, aby bylo okamžitě jasné, proč se případně účtenka nezaregistrovala. „Dnes nevíte, jestli to bylo proto, že byla špatně vystavena obchodníkem, nebo jestli jste tam udělal chybu, tak to teď změníme, aby bylo zřejmé, že ta účtenka je platná, že vy jste udělal chybu," uvedl ministr.

QR kódy na účtenky

Další změnou má být lepší editace účtenky při její registraci přes tzv. QR kód. „Pokud na té účtence QR kód bude, tak jen pouhým vyfocením mobilem dosáhnete bez problému registrace," řekl.

Nyní je možné například účtenku zaregistrovat přes mobilní aplikace Účtenkovka. Ta umožňuje načíst DIČ nebo identifikační údaje EET pomocí funkce Auto OCR.

Vše ale závisí na kvalitě účtenky. Proto je nutné vždy údaje před odesláním překontrolovat. Například podle zjištění ČTK při testování aplikace funkce Auto OCR velice často zaměňuje písmeno B za číslici 8 nebo naopak. Další údaje jako je čas nebo suma potřebné k registraci účtenky je nutné zadat ručně.

Další slosování

Ministerstvo financí upozornilo, že výplata výhry na účet bude v nejbližším výplatním termínu, osobní výplata v sídle Sazky bude možná následující pracovní den, tedy od čtvrtka 16. listopadu. Ovšem peněžité výhry nad 20 000 korun je možné vyplatit pouze bezhotovostně.

Od 1. listopadu mohou soutěžící registrovat účtenky z listopadových nákupů do slosování, které bude 15. prosince. Bude se znovu hrát o 21 025 výher včetně automobilu. O jeho značce a typu rozhodne probíhající výběrové řízení.

Podrobné statistiky k prvnímu kolu účtenkové loterie zveřejní ministerstvo financí ve čtvrtek. V rámci EET bylo v říjnu vydáno 376 milionů účtenek.