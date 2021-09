Jedna z největších armádních zakázek jde do finále. Metnar přiblíží vládě dohodu za 13,7 miliardy korun

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) v pondělí seznámí vládu s podrobnostmi nákupu protiletadlového kompletu za 13,7 miliardy korun. Pokud vůči tendru nebude mít vláda připomínky, ještě do voleb by měla být podepsána smlouva. Čtyři baterie protiletadlového kompletu SPYDER do Česka dodá izraelská firma Rafael. Česko je pořídí formou mezivládní dohody.

