Niedermayer: Rezoluce o Babišově střetu zájmů bude mít reálný dopad. Státní orgány by se měly zamyslet

Poslanci Evropského parlamentu v pátek schválili usnesení kritické k možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Rezoluce měla velkou podporu i v politické skupině, do které patří sám Andrej Babiš. Ve dvaceti minutách Radiožurnálu to připomíná europoslanec z TOP09 a bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. „Něco to o té situací říká,“ konstatuje.

