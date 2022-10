Příští rok bude komplikovanější. Plyn v zásobnících je třeba uspořit, vyzývá Niedermayer

Na pátečním unijním summitu v Praze nechali prezidenti a premiéři členských zemí otevřenou řadu otázek týkajících se dalších opatření na zvládnutí problému s drahými energiemi, a to včetně možného zastropování cen plynu na celoevropské úrovni. „Slovo strop je teď strašně populární, ale každý si pod tím představuje něco úplně jiného,“ upozorňuje europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) v Interview Plus . Interview Plus Praha 18:32 10. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Podle něj není pravděpodobné celoevropské zastropování cen plynu. Maximální cena by totiž mohla být příliš nízká, což by ohrozilo bezpečnost dodávek. „Nejzajímavější je myšlenka zastropování ceny plynu pro výrobu elektřiny, což Komise už jednou odmítla, ale nyní je to znovu na stole,“ dodává.

„My řešíme stále dva problémy. Ten první je, aby plynu bylo dostatek, a druhý, aby nebyl příliš drahý. Ale když to přeženeme s cenovou podporou, tak se můžeme dostat do situace, že se plynu nebude dostávat. A to si podle mého názoru nemůžeme dovolit,“ zdůrazňuje.

Za správnou pak Niedermayer považuje myšlenku společných nákupů plynu, a to zejména pro příští rok, který bude z hlediska plynu možná komplikovanější než ten letošní. Letos se totiž zásobníky podařilo naplnit díky dodávkám z Ruska, se kterými ale příští rok nelze počítat.

„Dodávky tedy musí přijít odjinud a zde přichází na řadu i otázka úspor. Odborníci, se kterými se bavím, říkají, že nejlepší šance, jak se zabezpečit na příští zimu, je ušetřit plyn v zásobnících, aby po zimě nebyly prázdné,“ uvádí europoslanec.

Energeticko-klimatická bezpečnost

Jednání o dodávkách plynu s dalšími zeměmi, jako je například Katar, ovšem komplikuje to, že tyto státy chtějí uzavírat spíše dlouhodobé kontrakty. Navýšení produkce totiž vyžaduje velké investice a chtějí proto mít jistotu, že se jim vrátí.

„Vzhledem k tomu, že Evropa směřuje spíše k využití jiných čistších zdrojů, je otázka, jak sladit zájmy dodavatelů s tím, jaká bude poptávka. Za 10 let totiž nemusí být úplně jednoduché ten zemní plyn udat,“ podotýká Niedermayer.

Zároveň vyzývá k tomu, aby Česko přehodnotilo, na co hodlá využít obrovské množství peněz, které do konce desetiletí získá z Evropské unie. Jeden bilion korun by se měl maximálně využít pro modernizaci domácí energetiky a posílení energetické bezpečnosti.

„Koneckonců k tomu ty peníze do určité míry byly určeny, i když se mluvilo spíš o klimatu a ochraně planety než o energetické bezpečnosti. Ale ty nástroje, které k tomu potřebujeme, jsou velmi podobné. Mám pocit, že v rozhodování o těchto penězích není tato priorita dostatečně zohledněna,“ upozorňuje.