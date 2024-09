Lukoil by měl od října znovu dodávat ropu do Maďarska a na Slovensko. Ruská firma čelí sankcím

Ruská ropná společnost Lukoil by měla příští měsíc obnovit dodávky ropy prostřednictvím ropovodu Družba na Slovensko a do Maďarska poté, co maďarská firma MOL uzavřela dohody o přepravě ropy touto trasou přes Bělorusko a Ukrajinu. Agentuře Reuters to v úterý řekly zdroje obeznámené se situací. Moskva/Budapešť/Bratislava 22:28 10. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kyjev koncem června uvalil na Lukoil sankce | Foto: Anton Vaganov | Zdroj: Reuters

Kyjev koncem června uvalil na Lukoil sankce a znemožnil podniku využívání ropovodu Družba, který vede přes ukrajinské území a zásobuje ropou rafinerie v Maďarsku a na Slovensku. Tyto dvě země postup Kyjeva kritizovaly a varovaly, že by se mohly potýkat s nedostatkem pohonných hmot, pokud se situaci nepodaří vyřešit.

Společnost MOL se v rámci uzavřených dohod stane na bělorusko-ukrajinské hranici vlastníkem přepravované ropy od Lukoilu. Podle jednoho ze zdrojů tak MOL ponese veškeré náklady na přepravu ropy od bělorusko-ukrajinské hranice do rafinerií. Dříve tranzit ropy přes Ukrajinu hradilo Rusko, což vytvářelo řadu komplikací, píše Reuters.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu řeky Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Touto cestou vyvážejí ropu kromě Lukoilu i další ruské firmy, kterým Ukrajina tranzit suroviny umožňuje.

Jeden ze zdrojů Reuters uvedl, že hlavními dodavateli ropy na Slovensko a do Maďarska by tento měsíc měly být ruské společnosti Tatněfť a Russněfť. Prostřednictvím ropovodu Družba jsou podle zdrojů na září naplánovány dodávky 510 000 tun ropy pro Slovensko a 360 000 tun ropy pro Maďarsko.