Kabelka nad zlato. Investice do luxusního módního doplňku se objevuje i v Česku

Namísto zlata nebo akcií můžou v dnešní době sloužit jako investiční prostředek také luxusní kabelky. Ty s nálepkou „exkluzivní“ dokáží svým majitelkám či majitelům zajistit až 15tiprocentní roční výnos. A právě o tento způsob investice se zajímá stále více lidí, kteří jsou za módní doplněk ochotni zaplatit částky převyšující původní cenu. Trend s investováním do kabelek už se začíná objevovat také v Česku. Monitor Praha 11:09 16. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kabelka Birkin od značky Hermés | Foto: Wen-Cheng Liu | Zdroj: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Týká se to třeba kabelky nazvané Birkin, kterou vyrábí francouzská módní firma Hermes. Informovala o tom čtvrteční Mladá fronta DNES. Zájemkyně za ni v bazarech momentálně zaplatí kolem 200 tisíc korun. Rostoucí ceny se dají pozorovat také u modelů kabelek Chanel Flap, Louis Vuitton nebo Gucci Soho Messenger.

Češi mají stále větší zájem o koupi zámku. Jejich cena se pohybuje od pěti do dvou set milionů Číst článek

Hodnota takzvané birkinky vzrostla za posledních 35 let pětinásobně. S ročním zhodnocením 14,2 procenta jsout tak kabelky daleko atraktivnějším artiklem pro investici než zlato, které se za stejné období zhodnotilo o 1,9 procenta.

Není neobvyklé, že se na novou kabelku může čekat až tři čtvrtě roku. Starší tašky se proto dají často lépe sehnat z druhé ruky, cena obnošených kabelek ale také stoupá. Mladá fronta DNES nicméně upozorňuje, že o kabelky určené k investici se majitelé musí dobře starat. Ty poškrábané nebo otrhané se totiž prodávají špatně.

Trend s kabelkami na investici se postupně začíná dostávat i do Česka. Zatím ho ale používají hlavně movitější ženy jako důvod pro to, proč si drahou kabelku koupit. Argumentují tím, že ji sice budou samy používat, za několik let ji ale budou moct prodat do secondhandu a v ideálním případě na tom ještě vydělají.​