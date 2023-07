Český trh láká zahraniční luxusní značky. Letos se jich včetně Victoria's Secret objevilo už třináct

Česko je stále lákavým trhem pro zahraniční a především luxusní značky oblečení například z Polska, Belgie, Spojených států nebo Ukrajiny. A potvrzují to i čísla společnosti Cushman and Wakefield. Jen za prvních šest měsíců zamířilo do tuzemských obchodních center nebo ulic třináct nových značek a nejednalo se jen o oblečení.

Praha 19:53 4. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít