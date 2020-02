Češi letos více lyžují v zahraničí. Kvůli lepším sněhovým podmínkám, shodují se cestovní kanceláře

Tuzemské cestovní kanceláře evidují v letošním roce v meziročním srovnání až dvojciferné nárůsty poptávky o lyžařské zájezdy v Alpách. Zvýšený zájem je podle oslovených CK možno přičítat jak horším podmínkám na českých horách, tak také větší chuti Čechů utrácet. Praha 18:32 16. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Rostoucí prodeje sledují totiž i u dalších typů zájezdů. S CK lidé na lyže vyrážejí nejčastěji do Itálie a Rakouska. Láká je ale i Slovensko či Francie. Kromě sjezdového lyžování a snowboardingu Češi častěji jezdí do Alp také za skialpinismem.

CK Čedok podle její mluvčí Evy Němečkové zaznamenala 17procentní nárůst prodejů lyžařských zájezdů. Lidé si nejvíce vybírají pobyty v rakouských hotelech a penzionech. „Rakousko láká především cenami srovnatelnými s českými horami a blízkou dojezdovou vzdáleností,“ dodala Němečková.

Zimní dovolené na horách nabízí díky spojení s Nev-Dama i CK Fischer. Ve srovnání s loňským rokem zaznamenala zhruba desetiprocentní nárůst zájmu o lyžování v Alpách.

„Nejvíc našich klientů volí italské Alpy a střediska Val di Fiemme, Tonalle, Bormio nebo Santa Caterina. Největší zájem je tradičně o termíny jarních prázdnin, zároveň ale pokračuje trend, kdy Češi vyráží lyžovat do Alp i víckrát za sezonu na dobu kratší než týden,“ uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Na kratší dobu podle něj Češi jezdí lyžovat do Rakouska.

Neznalost pravidel bezpečnosti

Vyšší poptávku po lyžařských zájezdech hlásí i cestovní agentura Invia. Lidé si podle ní vybírají většinou čtyř až pětidenní zájezdy, letos zaznamenali 18procentní nárůst u osmidenních zájezdů. „U lyžařských zájezdů tvoří 40 procent klientů rodiny s dětmi, 34 procent páry,“ doplnila.

CK Alpina, která se zaměřuje na aktivní dovolenou, zaznamenala výrazný růst zájmu o skialpinismus. „Je to velký boom. V minulých letech s námi jezdili spíše zkušenější skialpinisté například na Balkán. Nyní s námi do Alp jezdí i úplní začátečníci, kteří to chtějí zkusit,“ uvedl jednatel CK Aleš Paděra.

Netradiční lyžování na příští sezonu nově nabízí Čedok, a to do Turecka na úpatí nejvyšší sopky Kappadokie Erciyes téměř 4000 metrů nad mořem.

V současné době jsou podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota zatím nejlepší podmínky této zimy na českých horách. Letos podle něj dochází k posunu zákazníků z níže položených středisek do těch výše položených.

„Uprostřed hlavní sezóny je obtížné komentovat počty návštěvníků a srovnávat je s loňským rokem. Z našich údajů však vyplývá, že zhruba polovina lyžařů trávících dovolenou v cizině využívá i české hory,“ dodal.

Podle průzkumu společnosti NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu Češi vyrážejí na svahy bez znalostí základních pravidel k zajištění bezpečnosti na sjezdovce, které sestavila Mezinárodní lyžařská federace. Pouze 28 procent lidí uvedlo, že pravidla zná, 40 procent o nich slyšelo, 27 procent je vůbec nezná a pět procent respondentů řeklo, že je nezajímají.