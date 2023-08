Maďaři ve velkém nakupují státní dluhopisy. Země může mít problémy se splácením, varuje rektor VŠE

Maďarsko bojuje s nejvyšší inflací v Evropě. Maďaři ale nechtějí o své peníze kvůli rostoucím cenám přijít, a tak hromadně vybírají peníze z bank a nakupují za ně státní dluhopisy, protože věří, že jejich stát nezkrachuje a slíbené výnosy z dluhopisů dostanou. Tento týden na to upozornila agentura Bloomberg. Řečí peněz Praha 15:58 24. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní dluhopis (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Banky v Maďarsku aktuálně nabízejí úrokovou sazbu ve výši 12,5 procenta. Míra inflace se ale v zemi v červenci stále držela na 17,5 procenta, i když už i v Maďarsku růst cen zpomaluje z lednového maxima téměř 26 procenta.

Maďaři se snaží udržet si hodnotu svých úspor tím, že je vybírají z bank a investují raději do státních dluhopisů, nejčastěji těch navázaných na inflaci. Objem těchto dluhopisů držených drobnými investory vzrostl v první polovině letošního roku až o 37 procent.

Ani v Česku není inflace pořád nízká. Momentálně je pátá nejvyšší ze zemí OECD a drží se na úrovni 9,7 procenta. Výhled je ale podle náměstka ředitele měnové sekce České národní banky (ČNB) Jakuba Matějů poměrně příjemný.

„Pro nás je důležité, že klesají zejména ceny v tomto novém jádře, to znamená ceny zboží a služeb. V těch službách se projevuje odeznívání růstu tzv. imputovaného nájemného, což jsou náklady vlastnického bydlení. Tam se projevuje stabilizace na realitním trhu, stabilizace cen nemovitostí. Na ty působí samozřejmě přísně nastavená měnová politika ČNB,“ popisuje Matějů.

Podle něj bude navíc inflace v Česku stále klesat a začátkem roku skokově poklesne do blízkosti inflačního cíle. Jak uvádí Petr Dvořák, rektor Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze, tak i Maďarsko se dočká poklesu inflace, jen bude o něco pozvolnější než u nás. Velkou roli totiž hraje chování Maďarů, kteří nevěří, že inflace klesne.

„Je naprosto zřejmé, že povědomí firem a i obyvatelstva o inflaci a o jejím dalším vývoji je pro její samotný vývoj nesmírně důležité. Čím výš se inflace dostane, tím více se optimismus v to, že se vše vrátí zpět na nižší úroveň, logicky zmenší,“ říká Dvořák.

Nejbezpečnější investice

To, že Maďaři vybírají peníze z bank a ukládají je do protiinflačních dluhopisů, je celkem pochopitelné, protože jim to momentálně může zajistit nejlepší zhodnocení peněz s poměrně malým investičním rizikem. Takovéto vybírání ovšem může banky ovlivnit.

„Ty výběry jsou poměrně masivní, ale motivace je v tom, že se lidé snaží reagovat na inflaci a varianta protiinflačních dluhopisů je pro běžného člověka velmi srozumitelná a jednoduchá, a proto po ní sahá. Na banky to má logicky dopad, ale je to řešitelná situace,“ uvádí.

Dluhopisy obecně patří mezi asi úplně nejbezpečnější investice z hlediska rizika. Podle Dvořáka to v současné době může platit i u Maďarska v případě, že se bude jednat o krátkodobý horizont, kdy stát bude skutečně schopný svým občanům vyplatit dané částky.

„Problémy Maďarska jsou ale dlouhodobé, nejrůznějšího charakteru, a pokud se je nepodaří řešit, tak by to potom logicky mělo v delším horizontu dopad na jeho schopnost splácet své dluhy,“ popisuje.

Pohled do budoucnosti

Češi před dvěma lety, kdy u nás začala inflace výrazně růst, uvažovali úplně stejně a také ve velkém nakupovali protiinflační dluhopisy. Poptávka po nich při poslední vánoční emisi v roce 2021 byla rekordní, ale taky poslední, protože ministerstvo financí po ní rozhodlo o dočasném pozastavení vydávání tzv. protiinflačních dluhopisů republiky. Alternativa, jak uchránit své úspory před inflací, ale podle Dvořáka neexistuje bez rizika.

„Doporučit nějaký jednoduchý instrument, kterým by si mohl zejména třeba drobný investor zajistit své úspory tak, aby neztrácel kvůli inflaci, je velmi těžké, protože pokud bychom chtěli získat výnos, který bude převyšovat inflaci, tak bude logicky spojen s poměrně vysokým rizikem,“ říká.

„Je potřeba si uvědomit, že my se vždy díváme z hlediska zhodnocení na inflaci meziroční, tedy tu minulou. Ale měli bychom vždy úrokové sazby a zhodnocení poměřovat s tím, jaká inflace nás teprve čeká, protože investujeme dopředu,“ dodává.

