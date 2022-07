USA vypoví smlouvu s Maďarskem z roku 1979 zamezující dvojímu zdanění

Spojené státy vypoví smlouvu s Maďarskem z roku 1979 zamezující dvojímu zdanění. Důvodem je rozhodnutí Budapešti zablokovat v Evropské unii zavedení nové globální minimální sazby daně z příjmu právnických osob ve výši 15 procent. Oznámilo to americké ministerstvo financí Washington/Budapešť 19:20 9. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Načasování vypovězení smlouvy naznačuje, že se USA snaží vyvinout tlak na maďarského premiéra Viktora Orbána. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mluvčí ministerstva uvedl, že vzhledem k tomu, že Maďarsko snížilo sazbu daně z příjmu právnických osob na devět procent, což je méně než polovina sazby v USA, která činí 21 procent, je daňová smlouva pro Maďarsko jednostranně výhodná.

Načasování vypovězení smlouvy naznačuje, že se USA snaží vyvinout tlak na maďarského premiéra Viktora Orbána, aby souhlasil se zavedením minimální globální daně. Na té se dohodlo téměř 140 zemí, uvedla agentura Reuters.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó potvrdil rozhodnutí americké vlády i postoj maďarské vlády. Podle něj by globální minimální daň zničila konkurenceschopnost Evropy a ohrozila pracovní místa v Maďarsku.

Szijjártó na svém facebooku napsal, že evropská ekonomika musí dlouhodobě fungovat v prostředí válečné inflace a konkurenceschopnost Evropy je „v troskách“ kvůli prudce rostoucím cenám energií. Pokud by se za těchto okolností dále zvýšilo daňové zatížení výrobních podniků, mělo by to dramatický dopad. Zavedení minimální děna by prakticky zdvojnásobilo daňové zatížení maďarských výrobců, což by ohrozilo desítky tisíc pracovních míst, dodal.

Vypovězení smlouvy by mělo být dokončeno do šesti měsíců poté, co americké ministerstvo financí zašle maďarským orgánům formální oznámení.