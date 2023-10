‚Orbánovo vítězství.‘ Brusel uvolní miliardy pro Maďarsko, zmrazil je kvůli sporům o právní stát

Zakladatel soukromých škol Kania zvažuje prodej mezinárodnímu řetězci. Bojuji se svým egem, říká

Kania odmítl, že by on sám kupce nějak aktivně hledal. „Je to naopak. V posledních letech jsem oslovován poměrně permanentně ze strany strategických globálních investorů,“ uvedl.