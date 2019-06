Šéf Madety: Dvojí kvalita potravin je o penězích, všechno ostatní jsou jen kecy

„Mléko nemůžu, ani sýry od malička nemůžu, což jsou přenosy z dětství. Profesně mě to neovlivnilo, ale mám ještě na čem dělat,“ říká generální ředitel Madety a její majitel Milan Teplý. Ten je největším zpracovatelem mléka v Česku a čerstvě oslavil sedmdesátiny. Stejně jako on je prý ve skvělé kondici i jeho podnik. „Zisk máme mezi 100 a 200 miliony a rosteme. Obratem budeme pod šest miliard korun.“ řečí peněz Praha 21:27 23. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Teplý | Foto: Petr Lundák / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Milan Teplý ale v příštích letech očekává mírný propad. Důvod je jednoduchý: o české mléko je zájem v Německu.

„Očekáváme propad o zhruba 18 % při výkupu mléka od července, samozřejmě se budeme snažit tuto ztrátu vykrýt,“ říká pro Český rozhlas Plus.

Jde samozřejmě o peníze, protože v Německu platí asi o 30 haléřů za litr více než v Madetě.

„Samozřejmě na to zemědělci mají právo a chovají se obchodně. My to dělat nemůžeme, protože nemáme tak vysoké dotace a na srovnatelné ceny jít nemůže, protože se nedostaneme s cenami do řetězců,“ konstatuje Teplý, který vypočítává, že těch 30 haléřů by pro Madetu znamenalo měsíčně téměř 10 milionů korun navíc.

Do cen to prý nemůže přenést. „Řetězce si v Česku prostě cenu nadiktují, ne že ne.“ Dovoz mléka ze zahraničí pro Madetu není řešením. „Na tom výrobku je napsáno, že je to český výrobek a musí být vyroben z našeho mléka, jinak ztratíme ty věrné zákazníky, které máme.“

Podle Milana Teplého je chybou, že jsme řetězce neregulovali v minulosti. „Třeba ve Francii vymezili počty řetězců, ale teď už je to u nás jen akademická debata,“ říká.

Zahraniční řetězce preferují dovážené výrobky, které prý podráží ceny opět díky lepším dotacím. „Musíme se naučit s řetězci pracovat. Přestože mají obrovskou sílu, nemají zájem často měnit výrobce,“ dodává Teplý.

Jedna kvalita

Ten si pochvaluje, že český zákazník je stále lepší pán a vysvětluje, jak se mýlil, když kritizoval nápad na označení české potraviny. „Tehdy jsem si klepal na čelo, protože jsem říkal, že náš národ kupuje výhradně podle ceny, ale strašně jsem se mýlil. České mlékárenské výrobky jsou hodnoceny jako vysoce kvalitní a já se omlouvám Čechům, že jsem se v nás tak mýlil.“

Velké téma je v Česku dvojí kvalita potravin, kterou ale Milan Teplý jasně odmítá. „Že se dělají místně poplatné chuti, je jenom výmluva. Jde o to nahradit jednotlivé složky, aby se ušetřilo. Všechno ostatní jsou kecy,“ dodává nekompromisně šéf Madety, který rázně odmítá, že by podobnou praxi v budoucnu zavedli, stejně jako to, že by Madetu on nebo jeho syn v budoucnu prodali.