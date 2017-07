'Ať mají stejné platy jako my.' Německé odbory se postaví za české zaměstnance

„Chceme stejnou odměnu za stejnou práci a rychlejší sjednocování norem v Evropě," řekl Hospodářským novinám šéf německé odborové centrály DGB Reiner Hoffmann.

V českých pobočkách nadnárodních koncernů se tak podle deníku zvýší tlak na růst mezd. „Němečtí odboráři tak volají po zdražení svojí české konkurence. Toto zdražení jim potom dá munici pro jednání o zvyšování jejich vlastních mezd," vysvětlil pro deník analytik České spořitelny Michal Skořepa.

Mezi nadnárodní koncerny s německým vedením v Česku patří mimo jiné Škoda Auto, Bosch nebo Siemens. Průměrná mzda ve škodovce je asi 42 tisíc korun bez započtení platů managementu, v lednu stoupla o tři procenta. Automobilka ale nepředpokládá, že by se platy zvýšily na stejnou úroveň jako v Německu.

Podle ekonomů oslovených Hospodářskými novinami nicméně nemusí být iniciativa německých odborů pro českou ekonomiku prospěšná.

Firmy by podle listu měly investovat kromě mezd také do nových technologií, aby výrobní linky v Česku byly stejně kvalitní a výkonné jako na západě. Při tlaku na vysoké mzdy by pak mohly firmy začít víc lidskou práci nahrazovat strojovou výrobou, i když tento trend by mohl být pozitivní.

„Vyšší mzdy povedou k nahrazování zaměstnanců stroji nebo přesouvání výroby do zemí s levnější pracovní silou. Oba trendy by nás mohly zbavit syndromu montovny," uvedl pro Hospodářské noviny analytik Michal Skořepa.