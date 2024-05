Malé, nedozrálé, plesnivé. Jahodám se nedařilo, s úrodou nejsou spokojeni ovocnáři ani zákazníci

„Jsou hodně malé, nedozrálé i plesnivé,“ popisuje paní Jaroslava, která přijela na samosběr jahod do Vodňan. Dorazila také paní Martina, která chce plody hlavně na marmeládu. „Vypadá to, jako kdyby se už sbíralo, jako paběrky, co zůstávají na konci,“ konstatuje.

Podobná je situace i na dalších jahodových plantážích. Květy na jahodníkách pomrzly mnoha jihočeským pěstitelům. Letošní úroda bude někde až o sedmdesát procent menší, než je obvyklé.

Pěstitel vodňanské farmy Manho CZ Vasyl Manzyuk se část jahodového pole snažil před mrazy ochránit. „Na poli, které jsme koncem dubna zakryli netkanou textilií, je vidět, že to pomohlo. Na dvouhektarovém poli, kde jsme zakrýt nestihli, se jahod zmátořily a plody jsou až po druhých květech, ale už teď vidíme, že jich nebude tolik a nejsou tak velké,“ popisuje.

Co nezničily mrazy, může ještě zničit déšť. „Jahodám by určitě prospělo víc sluníčka, je jich hodně zelených. Naopak aktuální déšť pro ně není moc dobrý, protože začíná hniloba,“ vysvětluje Vasyl Manzyuk.

Po rychlém nástupu jara začala letošní sklizeň jahod zhruba o dva týdny dříve. Kvůli nižší úrodě a deštivému počasí ale podle ovocnářů zřejmě potrvá kratší dobu. Pokud si na poli jahody sami nasbíráte, zaplatíte za ně na jihu Čech od 70 do 85 korun za kilogram.