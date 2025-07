Malé reaktory od Rolls-Royce SMR chtějí i Britové. V budoucnu mají podstatně zlevnit, podotýká Klímová

Co se musí zajistit, aby modulární reaktor u Temelína vznikl?

Celá dnešní dohoda je právě o přípravných pracích. V první řadě jde o získání licence na malý modulární reaktor (small modular reactor, pozn. red.) a provoz takového zařízení, a to jak ve Velké Británii, tak u nás.

Další věc je posouzení dopadu na životní prostředí. Nepochybně přijde i nějaké územní řízení o umístění té stavby v lokalitě Temelín a nepochybně bude důležité jednání se samosprávami.

Musíme si uvědomit, že i když je to malý reaktor, tak pořád je to jaderný reaktor a třeba jednotka firmy Rolls-Royce SMR má mít velikost 470 MW, což není o moc menší, než jsou stávající staré bloky jaderné elektrárny Dukovany, které mají přes 600 MW.

ČEZ chce do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu 3 GW. Jaké další lokality jsou ve hře?

V první řadě je to lokalita v areálu jaderné elektrárny Temelín, tam má vyrůst malý blok o výkonu skoro 500 MW. Na dalších až 1500 MW výkonu malých modulárních reaktorů si už ČEZ podal žádost o posouzení vlivu na životní prostředí v lokalitě jeho bývalé uhelné elektrárny v Tušimicích v Ústeckém kraji.

Když to sečtu, tak máme asi 2000 MW, zbývá tedy ještě 3000 MW. Tady se uvažuje o dalších jednotkách v lokalitě Dětmarovice na severu Moravy, kde právě končí provoz černouhelné elektrárny ČEZu.

Hlubší spolupráce

Společnost Rolls-Royce SMR si jako dodavatele malých modulárních reaktorů na svém území vybrala i Velká Británie. Je to zárukou i pro a samotný ČEZ, že celá akce bude realizována a bude dávat i ekonomický smysl?

Určitě je lepší, pokud se to postaví ještě jinde a nebude to jenom hokus pokus u nás. Minulý měsíc si Rolls-Royce SMR jako takzvaného preferovaného dodavatele prvních tří jednotek ve Velké Británii vybrala státní firma Great British Nuclear s tím, že cena za jeden malý blok s kapacitou 470 MW má být asi 2,5 miliardy liber, což je v přepočtu asi 71 miliard korun.

Cena se navíc má postupně snižovat, jakmile bloků bude víc a bude se to skutečně vyrábět sériově jako moduly. Mělo by to zlevňovat, a to až na 1,8 bilionů liber, tedy 51 miliardy korun.

Když to porovnáme třeba s velkými jadernými bloky, které má stavět KHNP v Dukovanech a u nichž ČEZ vytendrovala cenu, že jeden 1000MW blok v Dukovanech má stát přes 200 miliard korun. Když si vezmeme 71 miliard za 470 MW, tak je to zhruba o třetinu levnější.

Proč si ČEZ jako dodavatel vybral z nabídek právě firmu Rolls-Royce SMR?

Původně jednal s asi sedmi firmami, které vyvíjí malé modulární reaktory jak v Evropě, tak i v USA nebo Asii. Rolls-Royce SMR si vybral ale údajně hlavně proto, že to byla jediná firma, která byla ochotná sdílet s ČEZ technologii, vývoj a vůbec podíl na výrobě zařízení.

To se stvrdilo tím, že ČEZ se letos stal akcionářem té firmy s 20procentním podílem. Premiér Petr Fiala tento týden byl na návštěvě Velké Británie, s jeho protějškem Keirem Starmerem podepsali memorandum o spolupráci v jaderné energetice a Fiala mimochodem také zmínil, že právě Rolls-Royce SMR zvažuje Česko jako jednu z lokalit pro výrobu některých částí toho zařízení.