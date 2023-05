Nervozita mezi klienty Malina Group. Stále neví, jestli firma své zakázky dokončí, nebo přijdou o peníze

Problémy jednoho z největších dodavatelů solárních panelů v Česku – společnosti Malina Group – se dál prohlubují. Soud schválil návrh společnosti a rozhodl o jejím úpadku. Firmu navíc dál vyšetřuje policie. A její zákazníci neví, jak postupovat, aby nepřišli o peníze, které už společnosti za fotovoltaiku zaplatili. Praha 15:01 17. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klienti Malina Group jsou nervózní – neví, jestli po úpadku společnosti nepřijdou o peníze i instalované solární panely (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Už dvakrát mi napsali,“ popisuje Radiožurnálu komunikaci se společností Malina Group Jiří Zídka, jeden z klientů, který za instalaci fotovoltaiky na svůj dům zaplatil téměř 300 tisíc korun.

Dlouhé měsíce má už sice panely nainstalované, zatím ale nejsou zapojené, a nemůže je tak používat. Situaci teď navíc komplikuje dění kolem Energetického holdingu Malina, který je podle nejnovějšího rozhodnutí insolvenčního soudu v úpadku.



„Musím se nejdřív poradit se svými právníky, jak v mém případě dál postupovat. Abych se přiznal, nedokážu si představit, že to někdo přijde demontovat,“ doplnil Zídka.



Podobně jako on je na tom i Martin Beránek, který se pro fotovoltaiku na dvougenerační domek za Prahou rozhodl v roce 2020. I on teď musí řešit, jak bude dál postupovat tak, aby ani on o zaplacenou zálohu ve výši bezmála 300 tisíc nepřišel.

„Opět další problém, který nahlodává naši důvěru v systém. Malina totiž do svého majetku zahrnula téměř hotové dílo, kdy máme baterii, panely i střídač. Jen oživit a udělat revizi. A teď hrozí, že někdo přijede a celý systém odmontuje a prodá za nepříliš výhodnou cenu. My přijdeme tedy o celou zálohu a možnost dílo užívat a vydělat mnohem víc,“ popsal.

Úpadek

Energetický holding Malina podal na začátku května k Městskému soudu v Praze návrh na insolvenci a zažádal o reorganizaci. Městský soud nakonec rozhodl o úpadku.

S Radiožurnálem firma dlouhodobě nekomunikuje a nabídky k rozhovorům odmítá. Vyjádřila se pouze pomocí obecně formulovaných e-mailů.



„Všechny zákazníky jsme o situaci informovali a vyzvali je, aby přihlásili svoji zakázku či pohledávku do insolvenčního řízení. Lhůta na přihlášení je přesně dva měsíce, tedy do 12. července 2023. Malina funguje dál. Práce na zakázkách klientů podání insolvenčního návrhu nezastavilo. Obnovili jsme plánování instalací a v dalších týdnech budou pokračovat jejich realizace,“ odpověděla firma.

Podle právníka Viktora Rossmana, který má zkušenosti se zastupováním klientů proti nepoctivým obchodníkům, takzvaným šmejdům, ale klienti společnosti Malina Group nemůžou dokončení svých objednávek očekávat.

„Bohužel, je nutné také upozornit na to, že dlužník, který se nachází v insolvenci, neplní a vlastně ani nemůže plnit své smluvní závazky. To znamená, že v tomto konkrétním případě nelze ani očekávat, že by společnost Malina Group dokončila jednotlivé projekty, jednotlivé stavby,“ vysvětlil.

Zároveň ale Viktor Rossmann varuje před vyjednáváním se společností o dokončení instalací – klienti by se totiž mohli dostat v budoucnu do dalších problémů. A zaplatit ještě pokutu.

„Aktuálně v žádném případě nelze doporučit začít vyjednávat s dlužníkem a žádat od něj plnění zpět, protože takový věřitel se vystavuje velkému riziku, že takové přijaté plnění by v budoucnu musel vracet,“ doplnil.

V hledáčku policie

Společnost Malina Group vyšetřuje také policie a pozornost firmě věnuje taky ministerstvo průmyslu a obchodu. Zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů René Neděla ale zároveň zdůrazňuje, že by se lidé měli obrátit na advokáta a přihlásit se o své pohledávky.



„Je velmi klíčové, aby klienti sledovali rejstřík, kde se jim otevře okénko, kam mají přihlašovat své pohledávky. To teď bude klíčové, protože toto okénko je otevřené jen zhruba dva měsíce. Možná by bylo i vhodné, aby se klienti začali shlukovat do větších celků, což by jim také pomohlo,“ přiblížil.



Aby takových klientů nepřibývalo, vylepšil resort průmyslu a obchodu desatero rad, jak postupovat při výběru dodavatele solárních panelů.