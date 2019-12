Máme za sebou dobrý rok, ale zaostáváme v budování infrastruktury, říká exguvernér ČNB Singer

Česká ekonomika prožívá stále ještě dobré období, v prvních třech čtvrtletích roku 2019 rostla o více než 2,5 procenta. Průměrní mzda překročila hranici 34 tisíc korun a nezaměstnanost zůstává nízká. „Byl to velmi dobrý rok, je těžké na něm hledat něco vysloveně negativního,“ říká v Interview Plus někdejší guvernér České národní banky (ČNB) Miroslav Singer. Interview Plus Praha 17:40 27. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Singer | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Optimistický je i v pohledu do budoucna, a to navzdory recesi, která hrozí sousednímu Německu. Česká ekonomika totiž může po jistou dobu růst díky domácí spotřebě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Hlavní ekonom Generali CEE Holding ve vysílání Českého rozhlasu Plus vysvětluje, že Česko je nejprůmyslovější zemí Evropy – klíčový je především automobilový průmysl, který ovšem v příštích letech nejspíše čekají velké změny v souvislosti s nástupem elektromobility.

„Je to zásadní změna. Výrobní kapacity jsou už tak z jedné třetiny zainvestované. Nevím, jestli je to pro nás tak velká hrozba, jak ji někteří malují. Pro automobilky je to další důvod hledat efektivní způsob výroby – a ten je ve východní Evropě, ne v západní,“ říká.

Česku se také v posledních letech podařilo v kupní síle obyvatelstva dohnat některé západoevropské země, například Španělsko – což je ovšem dané i tím, že západní Evropa stagnuje. Zemím jako je Německo se prý ale dlouhodobě nemůžeme rovnat.

Stavíme málo a pomalu

Opozice kritizuje vládu za to, že neprovádí reformy a neinvestuje do infrastruktury.

Pomalou výstavbu kritizuje i Singer, nejde prý ale o nic nového. Zatímco před 20 lety jsme patřili k zemím s nejlepší infrastrukturou ze všech nových ekonomik, v současnosti už to neplatí.

„Trpíme zde systém, který infrastrukturu staví zoufale pomalu. Měli jsme tu 10 let s minimální úrokovou mírou a my jsme si drbali hlavu, jak stavět s menší korupcí. Vůbec jsme nevyužili příležitost,“ kritizuje.

Poukazuje na to, že do řady českých měst se spíš než autem vyplatí jet vlakem: „A tohoto pěkného výsledku jsme dosáhli bez toho, že bychom investovali korunu do železničního svršku, protože jsme zpomalili dálnice. To je přece průšvih,“ zdůrazňuje.

„Jsme jako pomalu vařená žába – vůbec si to neuvědomujeme. Dnes jsou vyprodané vlaky do Brna, které jezdí stejně rychle jako před 20 lety – za 2 hodiny 40 minut.“ Miroslav Singer

Problém vidí i v nedostatečné výstavbě bytů, kvůli které rostou ceny nemovitostí v Praze i v dalších velkých městech.

„Do Prahy se přirozeně stěhují lidé, ale systém není schopen povolit ani dostatek bytů k přirozené reprodukci,“ upozorňuje Singer s tím, že při průměrné životnosti 100 let je v hlavním městě třeba ročně postavit minimálně 6000 bytů, ale staví se jen asi 4500.

Developeři si stěžují i na zpřísňování regulací a norem, průměrná cena bytů tak prý jen kvůli tomu vzrostla za posledních 10 let o půl milionu korun.

Jak vidí rozpočet na příští rok? A měli bychom přijmout euro? Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby.