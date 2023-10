Manželé přišli v exekucích téměř o vše, i když nic nedlužili. Jejich syn ale ano, měl u nich trvalý pobyt

O majetek můžete přijít velice rychle, aniž byste měli tušení, že se něco chystá. Stačí, když má někdo z rodiny dluh a je trvalé přihlášený ve vašem bytě nebo domě. Exekutoři ale mohou chodit i tam, kde dlužník trvalý pobyt nemá. Reportáž Kutná Hora 7:07 24. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manželé Švecovy navštívil exekutor kvůli dluhům jejich syna, který měl u nich nahlášený trvalý pobyt (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jednoho dne odešli manželé Švecovi do práce, a pak se jen nestačili divit. V bytě se objevil exekutor a kvůli milionovým dluhům jejich syna zabavil manželům většinu majetku včetně nábytku. Zbyla jim jedna postel a nějaké nádobí.

Pětadvacetiletý syn měl totiž u rodičů nahlášený trvalý pobyt. Přestože manželé trvají na tom, že zabavené movité věci jsou jejich majetkem, a dokládají to třeba kupními smlouvami, musejí se o ně soudit. Vůbec není jisté, že je dostanou zpátky.

Žili jsme jako bezdomovci

„Tady nám nezbylo nic, jen postel. Spoustu věcí jsem musela naházet na hromadu, než jsem si koupila novou skříň a další nábytek. Žili jsme tu v létě trochu jak bezdomovci,“ říká zdravotní sestra Jana Švecová. „Exekutor zavolal zničehonic, vyhrožoval, že zámečník vylomí zámek, že přivede policii, jestli hned nepřijedeme. Vůbec jsem netušila, co se děje. Manžel si vzal taxíka a z centra Prahy odjel domů do Modřan,“ popisuje nečekané překvapení hnědovlasá padesátnice.

Soupis zabavených věcí | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Já jsem nikdy nikomu nic nedlužila, byl to šok. Exekutor oblepil manželovi i monitory u počítače, protože pracuje jako IT. Mysleli jsme si, že tohle nemůžou, když je to jeho pracovní nástroj, ale asi můžou. Dokonce jsme ani hned nedostali soupis věcí, které exekutor zabavil. Musela jsem o něj žádat,“ říká.

Jana s manželem jsou podle zákona třetí osoby, takže mají právo dostat na vyžádání soupis věcí, které jim exekutor zabavuje. Vlastnictví ale musí dokázat, a záleží na exekutorovi, jestli to uzná, nebo ne.

„O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu na základě podkladů, jako je třeba kupní smlouva, čestné prohlášení nebo fotografie, rozhodne exekutor do patnácti dnů. Jestliže exekutor nevyhoví, může se třetí osoba obrátit s vylučovací žalobou na soud,“ uvádí v písemné odpovědi na dotaz Českého rozhlasu prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík.

Práva třetích osob

Postavení třetí osoby při exekuci považuje specialista na tuto oblast Daniel Hůle z Člověka tísni za absurdní. „Je to nedomyšlené, protože mobiliárních exekucí probíhá u třetích osob velké množství. Snažíme se prosadit změnu právě u třetích osob, aby měli stejná práva jako dlužník. Pokud exekutor zabaví jejich majetek, měli by mít nárok na soupis nebo na videozáznam. Ten exekutor pořizuje povinně.“

Švecovi podali vylučovací žalobu, aby se pokusili získat majetek zpátky, a čekají na soudní jednání. Mezitím také přinutili syna, aby si odhlásil z bytu trvalý pobyt. „Jeho dluhy jsou obrovské, dostal se do situace, o které raději vůbec nechci nic vědět. Druhá věc je ale chování exekutora, se kterým se nedalo vůbec domluvit. Pak ještě ve finále stěhovák rozhodoval o věcech, co by se dalo zabavit. Vzali squashové pálky a třicet let starý vysavač,“ zlobí se Jana Švecová.

„Exekutor mi vzal dva obrazy, na které mám kupní smlouvu. Na těch mi záleží a vůbec nevím, kde jsou,“ popisuje Jana. Exekuci vykonal Exekuční úřad v Kutné Hoře. Exekutor Libor Tichý se nemůže detailně vyjadřovat ke konkrétnímu případu, podle něj se ale zapomíná na práva věřitelů: „Vždy postupujeme podle zákona. Je třeba si uvědomit, že tady je i strana věřitelů, kteří jsou poškození a snaží se získat svůj majetek. Také mají rozsáhlejší informace o dlužníkovi.“

Jana Švecová měla zpočátku obavy pořídit si nový nábytek, protože se obávala, že exekutor může přijít znovu, i když už syn nemá v jejím bytě trvalý pobyt. Prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík jí dává za pravdu, odpovídá to podle něj zákonu, administrativní adresa není rozhodující. „Může se stát, že bude proveden soupis movitých věcí v nemovité věci, ve které povinný trvalý pobyt již nemá nebo nikdy neměl, protože se zjistí, že se zde zdržuje a má zde svůj majetek,“ vysvětluje.

Velké pravomoci exekutorů

Česko patří podle experta na dluhy Daniela Hůleho mezi země, kde mají exekutoři velké pravomoci a zároveň jsou finančně motivovaní na výsledku exekuce. „Ve většině nejvyspělejších zemí jsou exekutoři státní úředníci, kteří mají sice velké pravomoci, ale nejsou finančně motivování zabavováním. Naopak v zemích, kde jsou exekutoři soukromí, tak jsou to spíš jen vykonavatelé a nerozhodují o nákladech, námitkách a podobně. Proto jsou v Česku exekuce tak invazivní.“

Ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal se primárně zabývá insolvenčními návrhy, a o podobné exekuci u třetí osoby už dlouho neslyšel. „To je exces, to se vracíme do devadesátek. Jestli rodiče poskytli zřejmé doklady o vlastnictví zabavených věcí, tak předpokládám, že soud vylučovací žalobě vyhoví a označí to za neoprávněnou exekuci. Věci bude exekutor vracet na své náklady,“ říká.

Soupis věcí včetně obrazového záznamu exekuce je součástí spisu a nahlížení do spisu třetím osobám povoluje předseda senátu nebo soudní exekutor.

Ministerstvo spravedlnosti považuje podle Markéty Poslušné z tiskového oddělení tuto právní úpravu za dostačující: „Třetím osobám zajišťuje dostatečnou ochranu práv v exekuci nebo výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. Ministerstvo spravedlnosti proto v této souvislosti žádné změny nechystá.“