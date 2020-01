Místo čtvrtiny obyvatel jen každý desátý. Podle InsolCentra jsou ve statistikách o exekucích chyby

Kolik lidí v Česku opravdu čelí exekuci? Podle posledních údajů Exekutorské komory jich předloni bylo 821 tisíc. Analýza společnosti InsolCentrum vypadá ale jinak a tvrdí, že čísla v některých obcích jsou nadhodnocená, a to až o 62 procent oproti skutečnosti. Exekutorská komora to odmítá a souhlasila s tím, že údaje může zkontrolovat stát. Pro něj jsou tato čísla klíčová – využívá je totiž při přípravě zákonů. Praha 7:00 15. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mapa exekucí; | Foto: Repro mapaexekuci.cz

„Také mám exekuce, přiznám se. Ale to mám ještě z doby, když jsem bydlela ve městě. Zatím mi nestrhávají, protože jsem už důchodkyně a mám nízký důchod,“ popisuje pro Radiožurnál svou situaci seniorka Oldřiška, která bydlí v Braňanech v Ústeckém kraji.

Ve vesnici žije zhruba 1200 lidí. Podle Mapy exekucí, která využívá data Exekutorské komory, tam v roce 2017 bylo v exekuci 346 obyvatel. Podle starosty obce Petra Škanty zvoleného za KSČM to je ale nesmysl.

„Že jsou tu dlužníci, neplatí se a žijí si na vysoké noze, není pravdivé. Budeme se ještě spojovat s naším právníkem ohledně toho, co se s tím dá dělat, aby to na nás nevrhalo špatné světlo,“ říká starosta.

Společnost InsolCentrum ve spolupráci s vedením Braňan prolustrovala v exekučním rejstříku všechny obyvatele starší 15 let. Vyšlo jim, že exekuci tam teď má 133 lidí – o 62 procent méně, než uváděla data exekutorů. V dalších dvou kontrolovaných obcích – Miroticích a Brništi – byl rozdíl 21 a šest procent.

Podle jednatelky společnosti InsolCentrum Jarmily Veselé by měl stát čísla exekutorů prověřit: „Ani v jedné obci to číslo úplně nesedí. Troufáme si říct, že jsou pro nás data Exekutorské komory nevěrohodná. Jestliže jsou tady obce, které byly takto poškozeny, tak to je věc, kterou nemůžeme pominout.“

Výběr losem

Společnost se zaměřila na obce se zhruba tisícovkou obyvatel, které mají nezaměnitelný název. Vybrala je losem. Exekutorská komora reagovala, že není možné porovnávat dva roky stará data s aktuálními, a to i s ohledem na úbytek dlužníků.

Podle člena prezidia komory Martina Tunkla celková čísla odpovídají realitě: „Myslíme si, že je zde porovnáváno neporovnatelné, je to velmi malý vzorek. Data Exekutorské komory považujeme za důvěryhodná. Samozřejmě nikdy nelze zaručit, že tam není nějaká drobná chybovost, ale v tom rozsahu, jak je tady uváděno, je to absolutní nesmysl.“

Tunkl připouští celkovou chybovost maximálně v řádu jednotek procent. Dodává, že Mapa exekucí může data špatně interpretovat. To jeden z jejích autorů Radek Hábl odmítá.

„Je to 1:1, my dostaneme seznam obcí a vedle toho seznamu je počet lidí v exekuci. Tam nejde udělat chybu. Problém může být na úrovni jednotlivých obcí, nemyslím si, že celková čísla budou nějak diametrálně odlišná,“ domnívá se Hábl.

Exekutorská komora na výzvu InsolCentra souhlasila s tím, že ministerstvo spravedlnosti může zkontrolovat údaje ze tří okresů – Chomutova, Sokolova a Mostu. Ministerstvo ale pochybnosti o správnosti dat exekutorů nemá.

„Neznáme totiž metodologii, podle které InsolCentrum zpracovávalo výsledky své analýzy. Kdyby se na nás Exekutorská komora obrátila, tak bychom samozřejmě zvážili, zda data překontrolujeme. V tuto chvíli o tom neuvažujeme,“ uvedl mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Data o exekucích výrazně ovlivňují přípravu zákonů. Vysoký počet lidí v dluhové pasti byl jedním z hlavním argumentů, proč se nedávno zmírňovaly podmínky osobních bankrotů. A ve sněmovně je teď novela, podle které by měl dlužník jen jednoho exekutora.