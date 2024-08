Výpověď bez udání důvodu v novele nechci, dosavadní změny jsou dostatečné, říká ministr Jurečka

Vláda ve středu schválila novelu zákoníku práce, kterou chce zpružnit pracovní trh. Ta počítá s upravenou výpovědní lhůtou nebo možností brigád pro nezletilé od 14 let věku. Kromě toho vláda plánuje zvýšit ochranu pracujících rodičů. „Řešíme, že by rodiče, kteří jsou na rodičovské dovolené, mohli pracovat na dohodu na té pozici, na které předtím dělali na plný úvazek,“ řekl pro Český rozhlas Plus ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Praha 13:17 22. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odbory míní, že vláda má spíš modernizovat ekonomiku než zvyšovat nejistotu zaměstnanců v době, kdy zaměstnanci na trhu práce chybí. Čím vyvážíte třeba změny výpovědní lhůty?

Pojem „modernizovat ekonomiku“ souvisí s nastavením pracovního práva a pracovněprávních vztahů na podmínky 21. století. Celá řada věcí, které v novele jsou, je výrazně ve prospěch zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Jsou tam třeba silně posílená práva rodičů. Nebo upravené podmínky při doručování výpovědi. Možná to někdo ze strany odborů interpretuje tak, že jsou výhodné jenom pro zaměstnavatele, ale ony jsou úplně stejně výhodné pro zaměstnance.

Mnohokrát jsem se v životě setkal s tím, že jsem chtěl změnit práci a velmi rychle odejít ze současné firmy za lepší nabídkou jinam. Ale člověk nemůže, čeká na následující první den v měsíci a prodlužuje se mu tak doba, kdy už by mohl být někde jinde za lepších podmínek.

Mluvil jste o vyšších podporách v prvních dvou či třech měsících nezaměstnanosti, pak by byly naopak nižší. Toto už je reálný návrh, který předložíte ve Sněmovně. Co jím chcete docílit?

Toto je konkrétní návrh, který jsem se snažil prosadit ještě ve středu na vládě. Návrh spočívá v tom, že bychom zvýšili současnou podporu v nezaměstnanosti v prvních měsících. A naopak ji snížili ve druhé polovině čerpání.

Slibujeme si od toho především to, abychom lidem, kteří ztratí práci, ale snaží se a dokážou si třeba v prvních třech měsících hned najít další, posílili jistotu.

Naopak u lidí, kteří zůstávají nezaměstnaní dlouhodobě, bychom udělali úpravu, která je zároveň provázaná s revizí dávek, kde se jedná o pracovním bonusu nebo o změně přístupu Úřadu práce, abychom s těmi lidmi dokázali lépe pracovat.

Máte už pro to vyjednanou podporu mezi koaličními partnery?

V posledních týdnech i měsících jsem podporu vyjednával. Nicméně ve středu zazněla připomínka, že načítat takto významnou změnu až na vládě po celém meziresortním řízení není standardní. A jedna z koaličních stran řekla, že s tím má zásadní problém.

Nakonec jsme se dohodli, že úpravu projednáme, prodiskutujeme a načteme ve druhém čtení.

Chci poznamenat ještě jednu důležitou věc. V datech vidíme, že když lidé odejdou ze současného zaměstnání a najdou si nové, jejich měsíční výdělek se zvýší o 12 procent. Když jsou lidé propuštěni ze zaměstnání a najdou si nové, tak se jejich výdělky zvyšují v průměru o osm procent.

Chceme podpořit, aby se lidé nebáli rozhodnout se jedno zaměstnání opustit a nastoupit do druhého. Protože je to nejenom v jejich prospěch, ale díky vyšším odvodům i ve prospěch státu a ekonomiky.

Rozdíly mezi koaličními partnery

Co výpověď bez udání důvodu? Občanští demokraté ji chtějí připojit k novele ve druhém čtení. Vy jste to ve středu vylučoval. Jaká je situace nyní?

Jako předseda lidovců v této otázce jasně a konzistentně už víc než půl roku říkám, že toto pro nás není návrh, který bychom si uměli představit, že by tam se objevil, že bychom ho podpořili a hlasovali pro něj. A jako resortní ministr říkám, že to nechci v novelizaci zákoníku práce mít.

Jestli něco trápí náš pracovní trh – abychom ho přiměřeně zflexibilnili, ale aby to zároveň bylo bezpečné – tak to řeší návrhy, které už jsou ve flexinovele teď.

Ustoupili vaši kolegové z ODS po středečním jednání od svého záměru?

Nemohu mluvit za ně, nejsem mluvčí ODS. Naopak říkají, že o to budou usilovat. To je jeden z rozdílů, které mezi námi jsou.

Já si myslím, že flexibilita, kterou přinášíme, je velký posun. A výpověď bez udání důvodu není to zásadní, co by v současné době pomohlo pracovnímu trhu v České republice.

Dostanou na tarifních platech přidáno i jiní zaměstnanci než ti z nejnižší tabulky? Ptám se poté, co váš stranický kolega, ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) řekl, že nemá v rozpočtu prostředky na zvyšování platů.

Příští týden budeme směřovat ke kompromisní dohodě s odbory na tom, že dokážeme udělat zvýšení tarifů ještě v letošním roce. Dohoda bude ucelená, a když ten krok uděláme od 1. září, tak musí být provázaná a respektovaná i v tom, jakým způsobem na to budeme reagovat od 1. ledna příštího roku.

Kolegům z odborů jsme řekli, že teď není do konce roku prostor vzít další peníze z vládní rozpočtové rezervy a posílit tím jednotlivé rozpočtové kapitoly.

Pokud se dokážeme shodnout, že zvládneme ty čtyři měsíce na úrovni jednotlivých resortů a jejich rozpočtů, tak budeme počítat s tím – a to nikdo z vlády nezpochybňuje – že v příštím roce od 1. ledna musí dojít k nárůstu objemu peněz na platy na resortech a jednotlivých služebních úřadech.

To znamená, že vidíme dva momenty – 1. září a 1. ledna – a ta dohoda musí být na zbytek roku i na příští rok. Příští týden bychom se mohli dokázat na kompromisním řešení dohodnout.

