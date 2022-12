Energetická charta brání snaze o dekarbonizaci, schvaluje exministr Bursík odstoupení od dohody

Evropské státy postupně odstupují od skoro třicet let staré Energetické charty. Potřebuje svět opouštějící fosilní paliva ve prospěch obnovitelných takový závazek? Těmito otázkami se zabýval pořad Českého rozhlasu Plus Pro a Proti. Hosty tentokrát byli exministr životního prostředí a prezident Evropské federace obnovitelných zdrojů Martin Bursík a europoslanec ODS Evžen Tošenovský. Praha 19:41 5. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Evropské federace obnovitelných zdrojů Martin Bursík podporuje odstoupení států Evropské unie od Energetické charty | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Energetická charta vznikla na začátku devadesátých let s účelem ochránit investice energetických společností do střední a východní Evropy. Dnes má celý svět snahu dekarbonizovat a tomu tato charta skutečně brání,“ podporuje v Pro a proti odstoupení od dohody prezident Evropské federace obnovitelných zdrojů Martin Bursík.

„Ale je tu vážný problém, kterým je zvýšené riziko arbitráží. Je věcí jednotlivých členských států, jaká vidí rizika,“ souhlasí europoslanec Občanské demokratické strany Evžen Tošenovský, že je správné od charty odstoupit.

„V tuto chvíli je Energetická charta využívána hlavně zástupci fosilního průmyslu a finančními investory, kteří žalují primární členské státy Evropské unie, teď probíhá asi 143 žalob. Například Holandsko se rozhodlo odstoupit a hned přišla žaloba německé společnosti RWE na 1,3 miliardy dolarů. A jsou další případy,“ připomíná Bursík.

Věří, že ideální by bylo koordinované odstoupení všech, což by snížilo riziko žalob. „Okamžitým odstupem se kryjeme minimálně od zítra dál a bylo by to pragmatické rozhodnutí vlády,“ dodává Bursík.

„Z mého pohledu odstoupení ano, ale musíme si velmi přísně spočítat, co to bude znamenat.“ Evžen Tošenovský

„Právě Německo ukončilo uhlí, pak se k němu zase vrátilo. Riziko arbitráží je tedy velké a společné řešení by bylo nejlepší, ale není na stole. Není kvalifikovaná většina v Evropské radě, protože každá země má jiné podmínky, jiný energetický mix, jinak podepisovala smlouvy,“ upozorňuje politik.

Proto další postup ve věci charty musí posoudit každý jednotlivý stát. „Česká vláda by měla říct své stanovisko. Z mého pohledu odstoupení ano, ale musíme si velmi přísně spočítat, co to bude znamenat,“ opakuje Tošenovský.

„Je absurdní, abychom nechávali fungovat dohodu, která umožňuje fosilnímu průmyslu a cynickým investorům žalovat vlády, a tak na ně vytvářet tlaky, aby brzdily úsilí dekarbonizace. Vidíme, že státy odstupují a myslím, že tento úprk bude rychlý. Charta prostě zemře tím, že tam zůstane málo států,“ předpovídá Bursík.

Občanský demokrat uznává, že Energetická charta je přežitá a je třeba najít jinou platformu.

„Státy odstupují a myslím, že tento úprk bude rychlý. Charta prostě zemře tím, že tam zůstane málo států.“ Martin Bursík

„Nějaký postup bude muset nastat, ale v této chvíli nevidím možnou dohodu. Podle mě to je předčasné a Evropský parlament jen zaharašil něčím, co není připraveno,“ říká Tošenovský.

„Teď se začnou vypínat fosilní zdroje. Kdybychom to nedělali, tak jsme kompletně selhali před budoucími generacemi. Většina fosilních zdrojů je po odpisech, vydělaly ohromné peníze a jen trochu to kompenzovaly emisní povolenky. Nelze dál ponechat tuto možnost finanční spekulace,“ žádá Martin Bursík.

Politik schvaluje budoucí rozhodnutí jednotlivých členských států. „Ale nemyslím, že to má být rozhodnutí Evropského parlamentu, protože ten si hraje na důležitější, než ve skutečnosti je,“ konstatuje Evžen Tošenovský.

