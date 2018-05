Potůček: Zvýšení důchodů provází zvrácený mechanismus. Senioři s nižšími důchody by měli dostat více

Vláda Andreje Babiše (ANO) usiluje o to, aby od příštího roku došlo k citelným změnám ve vyplácení důchodů. Novela zákona by od ledna 2019 zajistila důchodcům v průměru o 918 korun vyšší penze, alespoň tak to spočítala ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová z hnutí ANO. Přestože na politické scéně nenajdete stranu, která by byla proti růstu důchodů, opozice se ptá, kde se vezmou peníze na chystané zvýšení?

