Máslo do Vánoc nezdraží, mediální tlak srazil cenu, shodli se zástupci potravinářů a zemědělců

Politické i mediální tlaky pomohly srazit cenu másla v obchodech. V nedělních Otázkách Václava Moravce se na tom shodli zástupci potravinářské komory a asociace zemědělců. Cena másla se bude nejspíš do Vánoc pohybovat na podobné úrovni jako v současnosti, zdražovat by nemělo. Praha 18:43 5. listopadu 2017

Cenu pomohly podle prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu Marty Novákové srazit mimo jiné politické a mediální tlaky.

„Marže obchodních řetězců na máslo jsou skutečně minimální. Minimální z pohledu toho, aby se ti obchodníci mohli uživit. Jestliže byla politická situace, jaká byla, tak obchodníci pochopitelně nebudou dávat nějaké vysoké marže na tento produkt, přestože je na něj vysoká poptávka na trhu. Ale ta politická situace – i ta mediální – tlačila na to, aby v tomto směru obchodníci reagovali, tak jak reagovali,“ řekla Nováková.

Podle předsedy Asociace soukromého zemědělství Josefa Stehlíka ale cenu srazilo spíše snížení poptávky, když někteří spotřebitelé nahradili máslo třeba margaríny. „Ta situace na trhu se uklidnila a zřejmě bude docházet k tomu, že buď bude cena stagnovat, ale rozhodně nebude růst,“ myslí si Stehlík.

Podobný názor má i prezident Potravinářské komory Miroslav Toman. „Cena másla jde na evropských trzích dolů, cena smetany též, takže neočekávám, že by cena měla nadále růst. Udrží se plus mínus na stejné úrovni, ale dnes říkat, jestli to bude trvale stát 43 nebo 45 korun – ta politika obchodních řetězců, každý má nějakou jinou. Troufám si tvrdit, že másla bude dost, a troufám si tvrdit, že cena se bude pohybovat kolem té výše, jako je dnes, do Vánoc,“ řekl.