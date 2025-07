Ceny másla jsou jako na houpačce. Nejdražší bývá kolem Vánoc, pak o něco zlevňuje. Jeho cena se nyní ale zvedla i začátkem léta, v červnu totiž meziročně zdražilo nejvíc ze všech potravin. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, podle kterého se dala čtvrtka másla v průměru koupit zhruba za 67 korun. Situace v Česku přitom není ojedinělá, podobně je to i ve zbytku Evropy a dalších částech světa. Praha 7:38 14. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. ‚Do budoucna bude vzácné,‘ říká předseda mlékařů (ilustrační foto) | Foto: Aline Ponce | Zdroj: Pixabay

Supermarket v centru Prahy teď prodává máslo od několika výrobců, ceny se pohybují od 60 do 70 korun. Podobné je to podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy i u ostatních prodejců, nejen v Česku.

„Základní cena odpovídá realitě, odpovídá nákladům a je asi velmi podobná po celé Evropě. V Česku to zachraňují výrazné slevové akce a dlouhodobé dotace ze strany obchodu,“ popisuje pro Radiožurnál Prouza. Zároveň říká, že čeští výrobci másla jsou znevýhodnění třeba tím, že mají jedny z nejdražších energií v Evropě.

„Zpracování mléka, výroba mléčných produktů je energeticky hodně náročná. Zde nás bohužel dlouhodobě dohání to, že Česko má jedny z nejdražších energií v Evropě. Takže české mléčné výrobky jsou zbytečně dražší než jejich konkurence z jiných zemí Evropy,“ podotýká Prouza.

‚Máslo bude vzácné‘

Podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka ale není Česko výjimkou. Momentálně zdražuje máslo po celém světě. Příčin je podle něj několik.

„Není to věc evropského prostředí nebo České republiky, je to věc celosvětová. Poptávka po másle tu je veliká. Máslo bude do budoucna vzácné a musí se prostě zaplatit v cenách, které odpovídají zejména ceně surovin,“ popisuje.

V první řadě totiž zdražilo mléko a to se pak projevuje například ve vyšší ceně průmyslové smetany, ze které se máslo vyrábí. Stejně tak je podle Kopáčka na trhu i dlouhodobý nedostatek mléčného tuku, za který může časté onemocnění krav.

„Je to zejména katarální horečka ovcí, která postihla celou Evropu a která se také dostala do chovu dojných krav, takže docházelo ke snižování stavů. Dnes je to kožní onemocnění dojnic na jihu Evropy, a to jsou vše faktory, které se potom objevují v celkové bilanci mléka, potažmo i mléčného tuku. Proto máslo skutečně zdražuje,“ líčí předseda Českomoravského svazu mlékárenského.

„Situaci navíc umocňuje letní sezona, kdy krávy přirozeně produkují méně mléka. K tomu se přidává rostoucí výkupní cena mléka, kdy v květnu meziročně vyrostla o dvě koruny za litr,“ potvrzuje mluvčí české Potravinářské komory Marek Zemánek.

Šance, že by se situace v nejbližší době změnila k lepšímu, je podle komory minimální.

„V dohledné době se neočekává, že by se situace na trhu s máslem výrazně zlepšila. V Evropě totiž dlouhodobě klesá počet dojnic. K tomu se přidávají rostoucí poplatky za obaly, odpady nebo další regulace, které zemědělcům a potravinářům ztěžují podnikání,“ uzavírá Zemánek. Dá se tak očekávat, že ceny másla v Česku ještě porostou.