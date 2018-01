V Česku se loni vyrobilo méně masa. Nebýt dotací, klesla by produkce ještě víc, říká agrární komora

Pokles v produkci je dlouhodobější trend. U vepřového masa dnes domácí výroba pokryje méně než polovinu české spotřeby, přitom ještě kolem roku 2000 byl náš trh v zásadě soběstačný. A loni se dovoz vepřového opět mírně zvýšil.

Spor o kompenzace za sucho. Vyplácení odškodného znevýhodňuje některé zemědělce, tvrdí agrární komora Číst článek

„Je to především tlak dovozu ze zahraničí, které jsou realizovány za nižší než naše výrobní náklady a tím je uměle podrážena konkurenceschopnost. Musím dodat, že nebít národních podpor, poskytovaných státem do sektoru skotu, prasat a drůbeže, byl by propad zřejmě ještě hlubší,“ říká Jiří Felčárek, mluvčí Agrární komory České republiky.

Vliv má také poptávka českých zákazníků po levném zboží. Ale pokles produkce má více příčin. Agrární analytik Petr Havel mluví například o špatném nastavení dotací na živočišnou výrobu. Je také potřeba podporovat výrobky s vyšší přidanou hodnotou, každý další stupeň zpracování masa samozřejmě může přinést zemědělci vyšší zisk. To znamená neprodávat třeba půlky prasat, ale rovnou šunky, salámy nebo klobásy.

Pokles výroby se netýká jen vepřového, doplňuje Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství Českého statistického úřadu. „Výroba hovězího se snížila o více než 400 tun. Naopak drůbežího masa bylo oproti roku 2016 vyrobeno více.“

Hovězího a telecího masa se loni v Česku vyrobilo meziročně o šest procent méně a větší prostor na trhu opět získal dovoz. V předchozích třech letech přitom domácí produkce rostla.

Nárůst drůbežího masa je jen mírný, ale jeden z důvodů nárůstu opět připojuje Jiří Felčárek z Agrární komory. „Sektor drůbežího je relativně snadný, kdežto hovězí maso je víceletá práce.“

A souvisí to samozřejmě také s vývojem poptávky, tedy toho, jaké maso Češi kupují.

Za poslední čtvrtstoletí se například výrazně snížila spotřeba hovězího masa, naopak jsme začali jíst víc drůbeže, především kuřat.