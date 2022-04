Zájem o maso přímo z farem roste. Lidé si kupují třeba celé vepřové půlky

Zdražování potravin řeší stále více lidí nákupem u prvovýrobců, tedy u farmářů a zemědělců. Eliminují tak množství dalších nákladů na přepravu a marže obchodníků. Například za vepřové maso zaplatíte na farmě až třikrát méně než v obchodě. Musíte mít ale prostorný mrazák a schopnost rozbourat vepřovou půlku.

Kupříkladu kilogram výsekového vepřového masa stojí v některých supermarketech třeba 200 korun, u farmáře se dá koupit podstatně levněji. „Prodávám půlky, když někdo chce, tak mu to rozbourám. Za kilo zaplatíte 65 korun,“ řekl zemědělec Pavel Kuzdas ze Strměch u Pelhřimova.

„Zájem o to je, jezdí lidi, ptají se, jak to tady je,“ podotkl farmář. Prodejní ceny se na farmách daří držet také proto, že jsou do jisté míry soběstačné. „Všechno si děláme sami. Svoje prasnice, svoje obilí, svou porážku.“

Ani farmáři se ale nevyhnuli zdražování a během jara narostly ceny přibližně o 20 procent. Mohou za to dražší krmiva, hnojiva a pohonné hmoty.