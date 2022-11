Svět je rozdělený. Bojuje se o umístění nové železné opony, komentuje summit G20 ekonomka Matesová

Většina států skupiny největších ekonomik světa G20 minulý týden ostře odsoudila válku na Ukrajině. Ze společného prohlášení přijatého na summitu na Bali ale vyplývá i to, že na konflikt existují mezi zeměmi různé názory, jak potvrzuje i ekonomka Jana Matesová v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Státy se mimo jiné společně usnesly na tom, že válka na Ukrajině podkopává globální ekonomický růst. Praha 8:16 23. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Největší a možná jediná síla G20 je v tom, že je to politický orgán,“ komentuje summit expertka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle ekonomky a dlouholeté zástupkyně Česka ve Světové bance Jany Matesové z výsledků jednání G20 vyplývá především to, že svět je silně rozdělený v tom, jak vnímá, co se nyní děje.

Jakou sílu a ochotu mají nejmocnější ekonomiky světa ukončit válku na Ukrajině, která ukrajuje z jejich prosperity? Co řekl o jejich postoji k Rusku summit G20? Naďa Bělovská se ptá ekonomky Jany Matesové

„Na jedné straně je to vidění zemí G7, celé Evropské unie a Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Koreji, dokonce i některých dalších vyspělých východoasijských států. Také bych řekla Mexika, Chile. Ale je to menšina států celého světa,“ vysvětluje ekonomka.

„Potom je část, která se to snaží tak nějak hrát na obě strany. A pak je velký počet států, zejména v Africe, kde mnoho z nich vidí tu realitu tak, jak ji vidí ruská propaganda,“ dodává Matesová.

Závěrečné komuniké jednání podle ní říká, že G20 není základním fórem pro řešení bezpečnostních otázek, ale je si vědomo, že současné bezpečnostní otázky mají obrovské ekonomické důsledky.

„Ministr Lavrov konstatoval, že se mu nelíbí politizace G20, ale největší a možná jediná síla G20 je přesně v tom, že je to politický orgán,“ komentuje expertka.

To, že se země G20 poprvé za fungování této skupiny nejsou schopny dohodnout, prý ukazuje, že je svět opravdu rozdělený více než kdykoli v posledních 20 letech.

„Ještě nevíme, jak bude svět mocensky rozdělený, kde bude ta případná železná opona. O to se bojuje… A to, že se nevrátíme do stavu, který tady byl posledních 30 let, je naprostá jistota. Taková jistota jako smrt,“ uzavírá Matesová.

Kdo za zmíněnou železnou oponu bude kromě Ruska patřit? A do jaké míry může západní svět ovlivnit to, kdo za ní z našeho pohledu zůstane?