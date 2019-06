Matteo Salvini si pohrává s myšlenkou zavedení alternativní měny. Může to zničit eurozónu?

Když bude Brusel tlačit italskou vládu příliš do kouta, vláda v Římě se může vydat cestou nebezpečných triků v oblasti fiskální politiky. Před takovým scénářem varuje komentátor hospodářského deníku Financial Times Wolfgang Münchau. Svět ve 20 minutách Praha 6:29 17. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když bude Brusel tlačit italskou vládu příliš do kouta, vláda v Římě se může vydat cestou nebezpečných triků v oblasti fiskální politiky (ilustrační snímek) | Foto: Maurizio Brambatti | Zdroj: ČTK/AP

Komentátor připomíná jednu z jeho pohledu zvláštní událost, ke které došlo v italském parlamentu na začátku června. Členové dolní sněmovny tehdy jednomyslně podpořili návrh na zavedení de facto paralelní měny k současnému euru. Usnesení ve prospěch takzvaných minibotů však bylo pouze nezávazné.

Münchau italské zákonodárce podezřívá z toho, že mnozí ve skutečnosti nevěděli, o čem hlasují. Ve svém usnesení vládu každopádně vyzvali, aby zvážila vytvoření „vládních dluhopisů s nízkou nominální hodnotou“.

Miniboty by ale podle německého komentátora vypadaly jako skutečné peníze a jejich hodnoty by se rovnaly stávajícím eurovým bankovkám. Italové by dokonce s alternativní měnou mohli platit daně. Z toho důvodu je možné předpokládat, že miniboty by se mohly stát obecně přijímaným platidlem.

Třetí možnost?

Pozornost si italské dění získalo i na evropské úrovni. „Miniboty jsou buď skutečné peníze, ale pak jsou nezákonné. Anebo jsou to dluhopisy, tedy dluh, a tudíž se výše italského veřejného zadlužení zvyšuje. Nemyslím si, že existuje třetí možnost,“ prohlásil šéf Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi.

Wolfgang Münchau s takovým pohledem částečně souhlasí. Myslí si, že miniboty mohou být obojí zároveň – tedy státní dluh, který má charakteristiku skutečné měny. Je přitom nutné brát v úvahu politický kontext.

Evropská komise totiž mezitím v Bruselu podnikla první kroky k zahájení disciplinárního řízení proti Římu kvůli přílišnému veřejnému zadlužení. Na konci tohoto procesu by Itálii mohla stihnout pokuta. Výhrady Komise se týkají rostoucího poměru zadlužení k hrubému domácímu produktu, který se v italském případě v roce 2018 významně zvýšil.

Je možné, že unijní ministři financí návrh Evropské komise na spuštění procedury neschválí. To by však mohlo být pouhé odložení konfliktu, který by se mohl znovu objevit už na podzim, kdy Itálie Komisi předloží návrh svého rozpočtu na rok 2020.

Alternativní měna

Italský ministr vnitra a šéf vládní strany Liga Matteo Salvini trvá na velkém snižování přímých daní z příjmu obyvatel. Toto opatření by ale mohlo zvýšit fiskální deficit Itálie o jeden až dva procentní body, vypočítává komentátor Financial Times.

Z čistě ekonomického pohledu by bylo možné obhájit umírněný a střednědobý fiskální impulz k růstu ekonomiky. Rozsáhlé a trvalé snížení daní by však v Münchauově pohledu vedlo k růstu italského strukturálního deficitu, což by zcela jistě znamenalo porušení unijních pravidel. A to zavání hrozbou konfliktu, který by mohl být doprovázen finanční krizi.

Jak by takový scénář mohl vypadat v praxi? Německý autor zdůrazňuje, že dnes je italská politická scéna v jiném stavu než v roce 2011.

Tehdy premiér Silvio Berlusconi musel opustit svůj úřad poté, co ztratil parlamentní většinu. Stávající římská vládní koalice ale má pohodlnou majoritu. A pokud by se přeci jen rozpadla, nové volby by mohly přinést přesvědčivé vítězství Salviniho Ligy. Právě v tuto chvíli do hry vstupují úvahy o alternativní měně, o již zmíněných minibotech.

Itálie nemůže opustit eurozónu jediným dramatickým rozhodnutím. Každý politik, který by se o něco takového pokusil, by skončil špatně. Nikdo si ovšem není jistý, co Matteo Salvini skutečně chce a zamýšlí.

Pokud ministr vnitra touží, aby Itálie opustila eurozónu, zavedení alternativní měny vypadá snad až jako příliš dobrý prostředek k dosažení takového cíle. Miniboty by znamenaly dodatečné zdroje, z nichž by bylo možné financovat snižování daní. Sloužily by zároveň jako nezbytný mezikrok pro případné vystoupení z eurozóny.

Předzvěst krize?

Pokud ale Salvini eurozónu opustit nechce, neměl by se do dobrodružství s paralelní měnou vůbec pouštět, myslí si Wolfgang Münchau v deníku Financial Times. Zároveň připouští, že Evropská unie by vydání minibotů nemohla zabránit.

Fiskální politika je totiž doménou státní suverenity unijních států. Evropská komise by ale na druhou stranu tyto finanční nástroje mohla započítat jako součást italského oficiálního rozpočtového deficitu a státního dluhu. A stejně tak by mohla argumentovat, že pokud lidé mohou miniboty použít k placení daní, pak zcela jistě klesnou výnosy italské vlády z daní placených v eurech.

Stejně tak by došlo k poklesu schopnosti římského kabinetu splácet státní dluh denominovaný v eurech. Miniboty by tudíž Itálii nepomohly vyhnout se proceduře zahajované při překročení rozpočtových pravidel a nadměrnému státnímu dluhu. Zavedení minibotů by dokonce mohlo být předzvěstí rychle se blížící finanční krize, varuje komentář.

Považuje za pochopitelné, že případné zavedení minibotů by Evropská unie vnímala jako výraz a nástroj fiskální neodpovědnosti. Alternativní měna by tak konfrontaci mezi Římem a Bruselem dala nový impulz a dostala by ji na novou, vyšší úroveň.

Eurozóna by ve chvíli, kdy by její člen začal tisknout vlastní peníze, přišla o svou soudržnost. A příliš by nezáleželo na tom, jak pochybně zkonstruovaná by tato měna byla, myslí si Münchau s tím, že právě za účelem rozložení eurozóny italští euroskeptici miniboty navrhli.

Německý žurnalista proto Evropské unii doporučuje přistupovat k celé situaci uvážlivě a opatrně. Existuje přitom dobrý důvod nespouštět disciplinární řízení pro porušení rozpočtových pravidel už teď, ale počkat raději do podzimu. Tím důvodem je prý nebezpečí, že čím více se Matteo Salvini bude cítit politicky zatlačený do kouta, tím spíše k zavedení minibotů sáhne.

Jestli tak učiní, krize eurozóny se vrátí. A Evropská centrální banka tentokrát nemusí být schopná přispěchat na pomoc a hodit záchranný kruh, dodává Münchau.