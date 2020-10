Med od českých včelařů letos podraží, a to až o třicet korun za kilogram. Poptávka je přitom vyšší

Medu je letos nedostatek. Někteří včelaři mluví o nejhorší sezóně za poslední půlstoletí. Za malé snůšky medu může hlavně počasí. Kvůli chladnému a deštivému jaru totiž včely nemohly létat a chyběla jim potrava. Na vině je ale taky kůrovcová kalamita a nemoci, které na některých místech republiky včelstva likvidují. Praha 9:44 2. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V některých regionech pak chovatelé bojují s včelím morem. Ještě větším problém jsou ale právě roztoči a infekční onemocnění varroázou, které včely decimuje. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V našem regionu to nebyla úplně tragédie, ale co se přátelíme s různými jinými organizacemi a včelaři, tak některý včelaři jsou na tom opravdu bídně. Co včelař může nabídnout zákazníkovi, jsou medy květové, což jsou v podstatě ty první medy. Je to snůška nějakých jabloní, trnek, švestek. Jednodruhový med sehnat je unikum,“ říká včelař Josef Bureš.

Stejně tak bude chybět lesní – tedy medovicový med. Poptávka je totiž podle Bureše mnohem větší než loni. S příchodem podzimu se ještě zvětšuje.

„Lidi na to víc a víc slyšej a med berou. Kdo má nějakého včelaře a nemá med, tak se obrací na někoho jiného, kde najde, a kdybych to tak shrnul, tak poptávka je opravdu tak o 30 procent větší. V tuhle chvíli mám obavy, aby mi vydržely do Vánoc,“ dodává.

Nejen chladné počasí, ale i nemoci jsou důvodem menší výtoče medu. Třeba s Karlem Hýlem ze Staré Vsi nad Ondřejnicí jsme natáčeli letos na jaře, kdy přišel o všechna včelstva. Ještě loni jich měl přitom víc než dvacet.

„Prostě mi včely uletěly. Je to přirozená vlastnost včel, že na sklonku jejich života uletí z úlu umřít ven. Tak jsem vzorek včel poslal do výzkumného ústavu a bylo mi sděleno, že vzorek včel je napaden virem akutní obrny,“ říká Karel Hýl.

V některých regionech pak chovatelé bojují s včelím morem. Ještě větším problém jsou ale právě roztoči a infekční onemocnění varroázou, které včely decimuje.

„Po zazimování včelstev v loňském roce docházelo k úhynům včelstev na varroázu. Uvádí se, že došlo ke snížení stavu včelstev o 20 %, což je asi 130 tisíc včelstev a letos je situace obdobná,“ dodává předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová.

Nejhorší za 50 let

Podle průzkumu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci poslední zimu nepřežila zhruba pětina včelstev v Česku, což je nejvíc od roku 2013. A kvůli nedostatku medu a zároveň větší poptávce roste i cena. Zákazníci si tak za kilovou sklenici medu letos připlatí.

„Letošní včelařská je nejen horší než loni, ale pamětníci hovoří o nejhorší sezóně za posledních 50 let. Podle informací, které mám, jsou na tom špatně i na Slovensku a i v dalších okolních zemích. Ke zdražení podle mého dojde, předpokládám o 10 až 30 korun za kilogram medu,“ doplňuje Machová.

Někteří včelaři ale zdražují ještě výrazněji. To je i případ Jiřího Mohelníka z Valašského Meziříčí.

„Po několika letech, kdy jsem cenu medu neměnil, jsem letos zdražil, a to o 15 až 20 procent. Letošní sezóna opravdu patřila mezi ty nejhorší. Nejméně asi bylo medu medovicového. Zákazníci si tedy budou muset zvyknout, že tento med bude vzácnější a tím pádem i dražší,“ upozorňuje Jiří Mohelník.

Sklenice květového medu tak letos vyjde v průměru na 170 korun, ceny lesního medu se šplhají až ke 250 korunám. Spotřeba medu přitom v Česku roste. Za posledních deset let na dvojnásobek. Každý tak podle Českého statistického úřadu sní ročně v průměru jeden kilogram medu.