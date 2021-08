Místo uhlí plynová kotelna. Elektrárna Mělník III. skončila, ČEZ chce udělat její provoz ekologičtější

Jedna z největších uhelných elektráren v Česku - elektrárna Mělník III. - v úterý definitivně skončila. Společnost ČEZ se ji rozhodla odstavit a přebudovat tak, aby při výrobě elektřiny vznikalo méně emisí. Místo kotlů na hnědé uhlí má na místě vzniknout mimo jiné plynová kotelna a paroplynový zdroj. Mělník 13:50 17. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektrárna Mělník III. | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

Elektrárna Mělník III. měla výkon 500 megawatt a byla tedy jednou z největších v Česku. Spustili ji před čtyřiceti lety, v úterý se definitivně oficiálně zavřela.

Jak společnost ČEZ napsala ve své tiskové zprávě: odchází do energetického nebe.

Odstavení tohoto bloku je prvním krokem postupné přeměny celého komplexu mělnických elektráren, jehož provoz by měl být více ekologický. Podle Pavla Cyraniho z vedení ČEZ se uzavřením sníží vypuštění emisí zhruba o polovinu a také se zmenší míra vypouštění síry.

Ředitel elektrárny Miroslav Krpec uvedl, že se podařilo ukončit provoz s minimálními dopady do zaměstnanosti v okolí. Z 64 zaměstnanců elektrárna nenašla další uplatnění pro devět lidí.

Plynová kotelna a další

Aktuálně se elektrárna uzavřela bez další náhrady. Postupně se ale Mělník III. přebuduje na ekologičtější zdroje, než je uhlí. Podle ředitele Krpce běží soutěž na výstavbu plynové kotelny. Spuštěna by měla být v roce 2024.

A o dalších technologiích ČEZ a vedení elektrárny dál uvažují. Ve hře jsou kotle na biomasu či elektrokotle. Připravuje se taky projekt energetického využití odpadů.

Součástí průmyslového komplexu jsou ještě elektrárny Mělník I. a Mělník II., které v tuto chvíli dál fungují na uhlí. Blok jedna byl v uplynulých letech modernizovaný. V dalších letech dojde k uzavření Elektrárny Mělník II. V roce 2026 by se místo ní měl spustit první paroplynový zdroj.

Jako poslední skončí právě nedávno modernizovaná elektrárna Mělník I. - ta by měla skončit do roku 2030. Celková investice v lokalitě může od letošního roku do roku 2030 dosáhnout 20 až 30 miliard korun.