Memorandum o těžbě lithia se zatím neruší, horentní částky neutíkají, ubezpečuje Tomáš Hüner

Memorandum o těžbě lithia platí, rušit se zatím nebude. Dokument podepsaný loni na podzim se stal zásadní předvolební kauzou, podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše byl krádeží za bílého dne v režii ČSSD. Memorandum nyní vyhodnocuje ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Praha 22:09 12. ledna 2018

„Jsme připraveni v současné době jednat na základě dopisu dceřiné australské firmy Geomet, která působí na území České republiky, byli jsme vyzvání k jednání, já jsem toto pozvání přijal,“ říká pro Radiožurnál s tím, že o dalším osudu memoranda se rozhodne, ale rušit ho zatím nebude a nemyslí si také, že by každým dnem unikaly horentní částky.

„Surovinovou politiku bychom chtěli dělat tak, aby byla pro stát a potažmo občany tou nejefektivnější z hlediska profitu, je otázkou toho, na co stát má peníze, na co má sílu a kapacity,“ vysvětluje.

Připomíná také, že probíhá průzkum, první výsledky už jsou, a v té souvislosti zkontaktoval odborníky z oblasti geologie. „Zatím to vypadá, že těžba lithia v českém prostředí je dosti náročným procesem, takže můj dotaz k partnerovi bude směřovat tím duchem, jestli i on to tak po průzkumu vidí,“ dodává.

A jestliže se zjistí, že lithium není komodita, která je ekonomicky těžitelná, tak lze komoditu přivézt, zpracovat a nějakým způsobe využít, například v automobilovém průmyslu. Upozorňuje také, že za slova Andreje Babiše se omlouvat nebude – forma dopisu vyžaduje korektní domluvu na nějaké formě spolupráce nebo nespolupráce.