Meta dostala v Irsku pokutu 251 milionů eur. Důvodem je únik osobních údajů v roce 2018

Korejci nám musí otevřít trh. Vláda s kartou ‚tendr století‘ na Dukovany nehraje dobře, míní Rafaj

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje by měla obří zakázka na stavbu Dukovan znamenat víc příležitostí pro české firmy. Podpořilo by to růst celé ekonomiky.