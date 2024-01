Zuckerberg odprodal akcie Mety za více než 400 milionů dolarů. Stále má v Metě podíl 13 procent

Generální ředitel americké internetové společnosti Meta Platforms Mark Zuckerberg odprodal v posledních dvou měsících loňského roku akcie firmy za 428 milionů dolarů, tedy 9,65 miliardy korun. Podle webu Business insider to vyplývá z údajů pro regulační úřady. Zuckerberg se akcií Mety zbavoval poprvé po dvou letech, a těžil tak z jejich růstu. Loni tyto akcie zpevnily o 194 procent a obchodují se poblíž svých maxim. Washington 15:12 5. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuckerberg totiž snížil náklady, zatímco zájem investorů o velké technologické společnosti povzbudila i vlna kolem umělé inteligence | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Zakladatel Mety, která se dříve jmenovala Facebook, začal s prodejem akcií 1. listopadu a od té doby až do konce roku akcie prodával každý den. Celkem se Zuckerberg zbavil 1,28 milionu akcií.

Je to poprvé od listopadu 2021, co svůj podíl ve firmě snížil. Do skupiny Meta Platforms patří sociální síť Facebook, Instagram nebo chatovací aplikace WhatsApp. Zuckerberg je aktuálně sedmým nejbohatším člověkem na světě.

Index S&P 500 S&P 500, neboli Standard & Poor's 500, je akciový index, který zahrnuje akcie 500 největších podniků v USA, které jsou obchodovatelné na burze. Patří k nejdůležitějším akciovým indexům světa s tradicí už od 1923, kdy společnost Standard Statistics začala týdně vydávat index s 233 akciemi.

Metě se loni dařilo. Zuckerberg totiž snížil náklady, zatímco zájem investorů o velké technologické společnosti povzbudila i vlna kolem umělé inteligence, tedy AI. Akcie Mety byly v loňském roce druhé nejvýkonnější v indexu S&P 500. Překonal je pouze výrobce čipů Nvidia.

Zuckerberg v Metě stále vlastní přibližně 13 procent akcií. Hodnota jeho podílu v polovině tohoto týdne činila téměř 116 miliard dolarů. Jeho osobní majetek se loni díky prudkému růstu ceny akcií Mety rozrostl o 80 miliard na 128 miliard dolarů, uvádí index miliardářů agentury Bloomberg.