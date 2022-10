Nová firma, ale stále Metrostav. Čtveřice firem si stěžuje na obcházení verdiktu soudu v kauze Rath

Cenový nárůst je tak zásadní, že nejde vysvětlit jen tržními faktory, říká analytik k naftě a benzinu

„Tlak na trhu by měl zajistit to, že růst bude nějak pokračovat. Pokud bych teď mohl něco poradit, jeďte natankovat. Není na co čekat,“ upozorňuje analytik Jiří Tyleček.