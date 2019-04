Odhad růstu globální ekonomiky se zhoršil. Z loňského tempa 3,6 procenta se růst zpomalí na 3,3 procenta

Tempo růstu globální ekonomiky v letošním roce zpomalí na 3,3 procenta z loňského tempa 3,6 procenta. Ve svém pravidelném jarním výhledu World Economic Outlook to v úterý uvedl Mezinárodní měnový fond. Příští rok by se ale růst měl vrátit na 3,6 procenta. Horší je také výhled pro Českou republiku. Praha 16:00 9. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tempo růstu globální ekonomiky v letošním roce zpomalí na 3,3 procenta. (ilustrační foto) | Foto: QuinceMedia/CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Na letošní rok čekal měnový fond pro globální ekonomiku původně růst o 3,7 procenta, v lednu však výhled zhoršil na 3,5 procenta a 9. dubna přistoupil k dalšímu zhoršení. Proti odhadu z loňského října je slabší také údaj za loňský rok, a to o 0,1 procentního bodu. Na vině je oslabení ve druhé polovině roku.

Ministerstvo financí zhoršilo odhad růstu ekonomiky. Snížilo jej o 0,1 procenta Číst článek

V případě České republiky čeká Mezinárodní měnový fond na letošní rok tempo růstu 2,9 procenta, což by bylo stejně jako loni. V říjnu fond odhadoval, že hrubý domácí produkt České republiky letos zpomalí pouze na tři procenta. Tehdy také fond odhadoval, že loňský růst dosáhne 3,1 procenta, i v tomto případě byla skutečnost nakonec horší.

Po silném růstu aktivita klesá

Po silném růstu v roce 2017 a začátkem roku 2018 aktivita v globální ekonomice ve druhé polovině loňského roku výrazně zpomalila. Podle fondu to způsobila řada faktorů ve velkých zemích.

Například růst čínské ekonomiky se snížil mimo jiné kvůli omezení stínového bankovnictví a kvůli obchodnímu napětí se Spojenými státy. Země eurozóny pak zpomalily více, než se čekalo, protože důvěra spotřebitelů i firem oslabila a výrobu aut v Německu narušilo zavedení nových emisních standardů. Navíc klesly investice v Itálii a zhoršila se vnější poptávka, zvláště z asijských zemí. Ekonomické aktivitě v Japonsku pak ublížilo několik přírodních neštěstí.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Svou daň si vybralo i rostoucí obchodní napětí, které ovlivnilo hlavně podnikatelskou důvěru, kromě toho se zhoršila i nálada na finančních trzích. Zpřísnily se také finanční podmínky. Situace se částečně zlepšila na začátku letošního roku, kdy americká centrální banka naznačila přestávku ve zvyšování úroků a trhy začaly být optimističtější ohledně obchodní dohody mezi USA a Čínou.

Rozvojové země se stabilizují

Nejnovější prognóza měnového fondu počítá s oživením ve druhé polovině letošního roku díky stimulům v Číně, nedávnému zlepšení nálady na globálních finančních trzích a zmírnění některých dočasných tlaků na ekonomiku eurozóny. Postupně by se také měly stabilizovat podmínky v některých rozvíjejících se zemích, které se teď potýkají s problémy, což je například Argentina a Turecko.

Fond upozornil, že případné rychlé vyřešení obchodních sporů by bylo nečekanou vzpruhou pro globální ekonomiku a důvěru investorů, celkově však ve výhledu vývoje globální ekonomiky převažují rizika dalšího zpomalení. Za ta fond považuje mimo jiné odchod Británie z EU bez dohody, fiskální problémy Itálie, které by mohly ohrozit celou eurozónu, či změnu v měnové politice USA.

Fond varoval, že kvůli zpomalování globální ekonomiky je potřeba se vyhnout chybným krokům, které by mohly poškodit ekonomickou aktivitu. Na národních úrovních je důležité, aby měnová politika zajistila, že inflace zůstane blízko cílů centrálních bank nebo se k němu bude snažit přiblížit. Na mezinárodní úrovni by hlavní prioritou jednotlivých zemí mělo být společné vyřešení obchodních neshod, aniž by to posílilo bariéry, které by dál destabilizovaly zpomalující ekonomiku.