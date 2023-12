Nepotřebujeme finanční pomoc, ale předvídatelné ceny energií, říká ředitel porcelánky Thun

Vláda pomůže částkou 3,5 miliardy energeticky náročným podnikům. Bude taková finanční injekce dostatečná? „V tuto chvíli je pomoc na hranici, kterou stát vzhledem k rozpočtovým možnostem může uvolnit,“ říká poslanec Michal Kučera (TOP 09). Podle ředitele porcelánky Thun Vlastimila Argmana jde jen o drobné. „Ceny energií rostou geometrickou řadou, náklady na plyn nám stoupnou o 50 milionů a elektrické energie o 15,“ říká v pořadu Pro a proti. Pro a proti Praha 9:16 20. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Porcelánka v Nové Roli | Foto: Monika Červená | Zdroj: Český rozhlas

Podle ředitele porcelánky předražené energie způsobují firmám potíže a pomoc vlády jim v tom nepomůže.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vláda pomůže částkou 3,5 miliardy energeticky náročným podnikům. Bude taková finanční injekce dostatečná? Diskutují ředitel porcelánky Thun Vlastimil Argman a poslanec, člen Hospodářského výboru Michal Kučera z TOP 09

„Pořád se hovoří o pomoci. My nechceme od nikoho pomáhat, ale chceme mít konkurenceschopné ceny energií tak, abychom se na trhu udrželi. Za elektrickou energii za jednu kWh budeme platit 3,70 koruny. Když se udělá úsporný balíček, tak to bude 3,60. Nezlobte se na mě, to je úplná nula a ještě je to k smíchu,“ vysvětluje.

Kučera souhlasí s tím, že samotná finanční pomoc je pro firmy, které mají vysokou energetickou náročnost, jenom určitá náplast. Proto je podle něj potřeba udělat další kroky.

„Možná by bylo zajímavé podívat se na strukturu výroby a na to, jakou část výrobní ceny tvoří energetická náročnost. Pokud jsou procenta vysoká, budou mít tyto firmy problémy i v následujících letech, tedy pokud nedojde do budoucna k dalším krokům,“ naznačuje poslanec.

Stát pomůže energeticky náročným firmám. Uvolní na to 3,5 miliardy, oznámil Fiala Číst článek

„V tom prvním budeme muset řešit transformaci české energetické soustavy. V druhém, a to je věcí firem – dejme tomu – i za pomoci státu, restrukturalizaci výroby. Samozřejmě tam, kde to možné je. Tyto dva kroky ruku v ruce musí změnit celou situaci.“

Argman upozorňuje, že porcelánka už udělala řadu opatření na snížení nákladů na energie ve výrobě.

„Za poslední dva roky jsme udělali přímo skok dopředu, využíváme odpadní teplo z pecních agregátů na vytápění všech provozů, čímž jsme ušetřili asi 25 procent na energii, kterou jsme dávali do vyhřívání hal a dalších budov. Děláme i další kroky, ale bohužel technologii změnit nemůžeme. Tradice českého porcelánu je bohužel taková, že je to tzv. tvrdý porcelán, který se pálí na 1400 stupňů, a s tím neuděláme nic. Pak bychom museli výrobu zrušit a to asi nechceme,“ konstatuje.

Vláda podle něj musí mít nástroje, aby jednala s tím, kdo energie vyrábí a dodává na trh. „Například skok v cenách energií mezi rokem 2003 a 2024 je ve zvýšení poplatku za distribuci. To si mohli v této složité době odpustit a mohli to nenavyšovat takovým skokem,“ naznačuje ředitel porcelánky.

Kučera připomíná, že Svaz průmyslu a dopravy i Hospodářská komora vládní pomoc uvítaly.

„Dokonce je tam i dohoda o další spolupráci v příštím roce, kdy mají ministři financí a průmyslu společně se zástupci svazu a komory hledat systémové řešení. To je právě to řešení, po kterém volá pan ředitel. Česká energetika nebyla připravena na to, co se tady v uplynulých dvou letech dělo, a teď se to všechno hasí za pochodu,“ podotýká.

Ale my žijeme reálný život

Argman říká, že ho zaskočilo i trochu urazilo, když Svaz průmyslu i Hospodářská komora konstatovaly, že vláda udělala maximum a že je potřeba se scházet a jednat.

Připomínky i nadávky. Spor o zdražení energií trvá, podle analytičky se v návrhu může ještě škrtat Číst článek

„Ale my žijeme reálný život. My nemůžeme čekat, až se někdo sejde a bude jednat. Potřebujeme buď rozhodnutí, abychom se na trhu udrželi, nebo z toho trhu vypadneme jednou provždy. My si pořád hrajeme na to, že máme spoustu času. Ne, žádný čas nemáme. Opravdu teď bojujeme o to, abychom přečkali tuto těžkou dobu. Děláme pro to maximum,“ zdůrazňuje.

To, že stát dá na pomoc energeticky náročným firmám 3,5 miliardy korun, podle něj jeho firmě nepomůže.

„Má to pomoci 25 tisícům podniku, vydělte si ty dvě čísla, je to 140 tisíc korun na podnik. Copak to je nějaká pomoc? To je opravdu k smíchu, ať o tom aspoň nemluví. Ať řeknou, že státní rozpočet na to nemá, že nejsou peníze. A dělejte, co umíte. My se s tím budeme muset nějak poprat. Nechceme žádnou pomoc, chceme solidní, reálné a předpokládatelné ceny energií. Nic víc, nic míň,“ konstatuje Argman.

Podle Kučery jsou požadavky na to, aby podnikatelské prostředí bylo předvídatelné, naprosto oprávněné.

„Znovu ale zopakuji to, že dnes máme dvě možnosti řešení, které běží souběžně. To znamená aktuální okamžitá pomoc, která se týká té 3,5 miliardy, a potom je druhá, která je systémová. Bohužel tady se zaspalo, česká energetika vběhla do krize naprosto nepřipravena a toto řešení bude dlouhodobé,“ opakuje poslanec za TOP 09.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu výše.